ITACI BATISTA O órgão regulador das operadoras de telefonia no País diz que 23 milhões de assinantes serão beneficiados com a medida

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou na última segunda-feira, 23, que vai liberar a frequência de 700 MHz para a conexão 4G em quatro novas cidades: São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Segundo a Anatel, mais de 3,8 mil municípios brasileiros já podem ter conexão nesse tipo de frequência, que pode melhorar a velocidade das conexões móveis.

Atualmente, o 4G de São Paulo e ABC funciona em duas faixas de frequência (1.800 MHz e 2600 MHz). Com a frequência 700 MHz ativa, o sinal poderá ter grande melhora -- quanto menor a frequência, maior é o alcance do sinal que tem uma única torre. Além disso, segundo especialistas, haverá menor interferência de sinal por conta de obstáculos, como paredes e prédios.

Após o anúncio, três operadoras de telefonia móvel do país poderão ativar a nova frequência: Claro, TIM e Vivo participaram do leilão de frequência e garantiram o direito. Dentre as maiores operadoras do País, apenas a Oi não pode usar a frequência, porque não participou do leilão da Anatel realizado em 2014.

A Claro e a Vivo informaram que vão ativar a nova frequência assim que cumprir todas as formas regulatórias. Já a TIM disse que a rede de São Paulo está pronta para os 700 MHz desde o início de julho.

No total,3.803 municípios podem usar a frequência que foi liberada após desligamento do sinal da TV analógica. Dessas cidades, Florianópolis é a única capital que ainda não tem a frequência de 700 MHz liberada no sinal 4G.