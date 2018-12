REUTERS/NIGEL TREBLIN Edital que contemplará realidade virtual e aumentada será anunciado na próxima quarta-feira, 5

A Ancine lançará na próxima quarta-feira, 5, um edital que pela primeira vez fomentará produções em realidade virtual e aumentada, como games e filmes. O Ministério da Cultura confirmou a informação ao Estado nesta sexta-feira, 30.

Detalhes sobre o edital, como os valores que serão destinados às produções, serão informados apenas em sua divulgação na semana que vem.

A tecnologia de realidade virtual funciona a partir de óculos que levam usuários para mundos diferentes, enquanto a realidade aumentada mistura o mundo virtual com o real, como acontece no jogo Pokémon Go. A produção de conteúdo é um dos aspectos mais importantes para a popularização dessa tecnologia, juntamente com a infraestrutura de rede.