Reuters Ataque do grupo Anonymous no Brasil aos sites de Sergipe foi protesto contra bloqueio do WhatsApp

O grupo de hackers brasileiros do Anonymous anunciou na tarde desta terça-feira, 3, o fim do ataque aos sites do Tribunal de Justiça do Sergipe (TJSE), da Justiça Federal do Sergipe e do governo estadual de Sergipe. De acordo com o comunicado, postado às 15h50min na página do grupo no Facebook, as páginas voltariam a operar normalmente nas próximas horas. Até o momento, apenas o site do TJSE não retornou ao ar.

O ataque foi iniciado na tarde da última segunda-feira, 2, logo após a Justiça de Sergipe pedir às operadoras brasileiras para bloquear o WhatsApp por 72 horas. Como forma de protesto, o grupo de hackers anunciou a derrubada dos sites em redes sociais com a hashtag ‪#‎OpStopBlocking ("Operação Pare O Bloqueio", em tradução literal).

Procurado pelo Estado, o Anonymous confirmou que os sites serão liberados por conta do desbloqueio do WhatsApp, mas que o processo pode demorar. "Vale notar que nós não somos um grupo centralizado, então vai levar um tempo até que os ataques sejam encerrados totalmente por todas as células participantes", informou o Anomymous.

Veja países em que redes sociais e apps já foram bloqueados











Foto: Reuters Quando o WhatsApp foi adquirido pelo Facebook em 2014, a ala mais conservadora do governo iraniano chegou a pressionar o presidente, Hassan Rouhani, a proibir o uso do aplicativo no país por considerar Mark Zuckerberg um "americano sionista". Foto: Reuters Utilizado para marcar manifestações durante o movimento da Primavera Árabe, o WhatsApp foi bloqueado em 2012 pelo governo da Síria. Foto: Reuters Em 2013, o governo da Arábia Saudita bloqueou o aplicativo de mensagens e chamadas de voz Viber e ameaçou suspender o serviço do WhatsApp por não se adequar às regras da Comissão de Comunicações e Tecnologia da Informação. Foto: Reuters O WhatsApp e outros aplicativos de mensagens foram bloqueados por duas vezes em Bangladesh. Na primeira vez em janeiro de 2015, o governo justificou a medida para combater ameaças terroristas. Já em novembro do mesmo ano, o WhatsApp e o Facebook ficaram fora do ar por quase três semanas, para evitar tumultos na população após a justiça sentenciar à morte dois homens envolvidos na luta por independência do país nos anos 1970. Foto: Reuters A internet da Coreia do Norte é totalmente fechada a redes sociais e aplicativos. Apenas o governo, a elite, estrangeiros, jornalistas e alguns universitários têm acesso a conteúdo online da internet interna do país. A Turquia suspendeu duas vezes o acesso a redes sociais como Twitter, Facebook e YouTube. A primeira vez foi em julho de 2014, durante as eleições locais, porque havia uma campanha contra o governo no Twitter. Já em abril de 2015, o motivo para o bloqueio foi a publicação de fotos de militantes armados ameaçando um promotor antes de assasiná-lo. Embora o acesso a redes sociais como o Facebook, Twitter e LinkedIn e a apps como o Facebook Messenger seja proibido na China, o WhatsApp foi bloqueado apenas na região de Xinjiang, que possui a maior contratração de muçulmanos no país, para dificultar a comunicação entre os habitantes. Foto: Reuters O Reino Unido não chegou a bloquear o WhatsApp, porém, após os ataques ao jornal satírico Charlie Hebdo, no início do 2015, o primeiro-ministro David Cameron disse que iria proibir serviços de mensagens que não permitam acesso do governo ao seu conteúdo. O governo pressiona empresas a fornecer mais informações das atividades dos usuários devido ao recrutamento de grupos radicais pela internet.

Ainda conforme o Anonymous, o ataque, até o momento, foi do tipo DDoS (um ataque apenas de bloqueio de acesso, e não de invasão do sistema) e que ocorre com milhares de computadores espalhados pela internet, todos obedecendo ao comando, "como uma 'rede zumbi'", de acordo com o grupo. "Quando um site é retirado do ar propositalmente pelos técnicos, realocamos a banda para outros ataques e o monitoramos. Se eles tentam restabelecê-lo, nós o derrubamos novamente", revela o comunicado.

O setor de comunicação do TJSE nega que tenha havido o ataque. O tribunal revela que ocorreu uma ameaça de invasão e que, por conta disso, a equipe técnica agiu preventivamente e retirou o site do ar. A previsão é de que amanhã seja divulgada uma nota informando os prejuízos do bloqueio temporário do site e que os prazos processuais afetados também serão informados.

Ataque frustrado. Pelo Facebook, o Anonymous divulgou que também atacaria o site do governo sergipano pela URL www.se.com.br. Caso tenha sido essa a intenção do grupo, a tentativa foi frustrada: há quase quatro anos, o governo do Sergipe não utiliza mais esse endereço virtual. Segundo Rivaldo Ricardo, diretor de jornalismo da agência de notícias do governo, o site oficial do governo é o www.agencia.se.gov.br - e que as secretarias de governo operam com sites próprios.