Extreme Tech Tela da versão antiga do AOL Instant Messenger

O serviço de mensagens instantâneas AOL Instant Messenger, um dos mais importantes dos primórdios da web, será descontinuado pela America Online (AOL) nesta sexta-feira, 15. Quem não se lembra do chat que podia ser usado para conversar com outros amigos que tinham o aplicativo da AOL para acessar a internet instalado no computador?

O aplicativo se tornou independente apenas em 1997, quando o boneco amarelo se tornou su marca registrada. O serviço foi o precursor de muitos aplicativos de mensagens instantâneas que marcaram a história da internet, como o ICQ, o MSN Messenger -- que já foi descontinuado pela Microsoft em 2013 --, o Facebook Messenger e o WhatsApp.

A decisão de descontinuar o aplicativo ocorreu depois que a Verizon, dona da AOL, comprou os negócios de internet do Yahoo e fundiu os dois negócios em uma empresa chamada Oath. "Estamos animados para trazer aos usuários novas experiências", disse a companhia, no comunicado em que anunciou a morte do AOL Instant Messenger.

Segundo a Oath, os usuários não podem migrar suas listas de amigos para outros serviços, já que o Instant Messenger não é compatível com nenhum outro. Os usuários tiveram um prazo que se iniciou em outubro para baixar os arquivos de suas conversas por meio do aplicativo.