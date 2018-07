Dado Ruvic/Reuters Sistema operacional do Google, Android surge com nova versão para celulares de entrada

Parece que foi ontem que o gigante das buscas Google decidiu capitanear a reação do mercado à chegada do revolucionário iPhone. Em 2008, a empresa lançou um sistema operacional de código aberto, chamado Android: ao contrário do rival iOS, ele era livre para qualquer fabricante de smartphones usar. Passados dez anos, esse mesmo sistema virou o rei do pedaço: hoje, são mais de 2 bilhões de aparelhos ativos com Android e ele está em mais de 80% dos novos smartphones vendidos. Contudo, depois de anos só acelerando, o Google está sendo obrigado a olhar no retrovisor.

O motivo é que, com 15 versões, o Android se tornou mais e mais sofisticado. Isso se traduziu em smartphones mais poderosos e caros, mas piorou a experiência de quem compra um aparelho básico. “O problema é que os avanços na segurança, câmera e aumento do uso de aplicativos tornaram o Android muito robusto e, por isso, pesado”, explica Leonardo Munin, analista de pesquisa de celulares da consultoria IDC. Por isso, quem não tem como investir alto num smartphone ficou desatendido.

O Google percebeu que, para continuar a crescer, não poderia deixar essa parcela de usuários para trás. Em dezembro de 2016, o gigante das buscas lançou uma versão mais simples de seu sistema operacional, chamada Android Go. Mas foi só na última semana, durante o Mobile World Congress (MWC) – maior evento de celulares do mundo – que os primeiros smartphones com a nova versão começaram a aparecer.

Sem travar. O Android Go foi criado para rodar em celulares com até 1 GB de memória RAM – para efeito de comparação, o Galaxy S9, versão mais recente do smartphone mais avançado da Samsung, tem 4 GB de RAM. O Google também promete que o sistema vai travar menos.

Durante o MWC, sete aparelhos com a plataforma foram revelados. O primeiro deles é o modelo 1X, da Alcatel, que deve chegar ao Brasil até junho. A chinesa apostou no Android Go para tentar solucionar a falta de espaço para fotos e aplicativos. “O Android Go vai permitir oferecer uma experiência melhor ao consumidor com o mesmo hardware”, diz Clarissa Lettieri, diretora de produtos da Alcatel no Brasil.

A Nokia também fez sua aposta com o lançamento do Nokia 1, voltado para quem nunca teve um smartphone antes. O aparelho custará US$ 85 e será lançado em abril, mas não há previsão de chegada ao Brasil. A chinesa ZTE lançou o Tempo Go, que será vendido a US$ 80 e que, segundo a empresa, se esgotou em menos de 24 horas.

Sem compromisso. Grandes fabricantes, contudo, ainda não se comprometeram com o Android Go. Por meio de nota, a sul-coreana LG disse que “o Android Go roda em produtos com menos memória e processador menos potente, mas existem restrições com relação a aplicativos e experiência do usuário, que a LG está avaliando”. Procuradas pelo Estado, Samsung e Motorola não comentaram o assunto.

Segundo especialistas, o novo sistema pode limitar o uso, já que, num primeiro momento, há poucos aplicativos modificados para o sistema. Entre os compatíveis estão as versões com menor consumo de bateria dados de apps como WhatsApp e Instagram, conhecidas como lite. Segundo o Google, os apps foram revisados e certificados para funcionar no Android Go.

Já entre os aplicativos criados exclusivamente para a plataforma, há apenas aplicativos do Google como Gmail e YouTube. Eles têm menos recursos e também consomem menos dados. A gigante das buscas diz que incentivará os desenvolvedores a aplicativos compatíveis com o Go. Ainda assim, ela dependerá do interesse de terceiros.

A tarefa não deve ser fácil. Ubiratan Soares, organizador do Grupo de Desenvolvedores do Google, diz que o principal desafio é vencer uma barreira cultural dos próprios desenvolvedores. “A maioria deles não pensa em modelos simples na hora de fazer os aplicativos, que geralmente são testados em smartphones modernos.”