GABRIELA BILO / ESTADAO Estudo mostra que os jovens preferem se comunicar por mensagens em vez de conversar pessoalmente

A tecnologia domina a vida social de jovens americanos entre 13 e 17 anos: eles preferem se comunicar por mensagens em vez de conversar pessoalmente. É o que mostra um estudo da organização não governamental Common Sense Media, publicado no site Axios. Se em 2012 apenas 34% dos jovens usavam redes sociais várias vezes ao dia, em 2018 esse número subiu para 70%. Dentro disso, enquanto 68% deles usavam o Facebook em 2012, esse número caiu para 15% este ano – os jovens dos Estados Unidos estão preferindo usar redes sociais como Snapchat e Instagram.

A pesquisa mostra também que a relação entre jovens e tecnologia é complexa, e não é feita só de encanto: muitos deles reconhecem os perigos. Segundo o estudo, uma parcela de 72% dos adolescentes acredita que as empresas de tecnologia manipulam os usuários para passarem mais tempo nos aparelhos. Além disso, quase metade dos entrevistados afirmam que às vezes gostariam de voltar para a época em que não existia rede social.

Outro ponto do estudo que evidencia a contradição que existe na cabeça dos jovens americanos é o fato de 44% dos adolescentes afirmarem que se frustram quando seus amigos estão usando seus celulares em encontros, ao mesmo tempo que 55% deles admitem que quase nunca deixam de usar o celular quando saem com os amigos.

Apesar das angústias, os adolescentes acham que as redes sociais têm efeito positivo em suas vidas – cerca de 25% diz que as redes sociais fazem com que eles se sintam menos solitários.