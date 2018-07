Leia mais Facebook acusa FaceGlória de uso indevido de marca

O empreendedor paulistano André Henry percebeu a maioria das orações não contemplam problemas atuais da sociedade, como drogas, problemas financeiros e traição. Por isso, em junho deste ano, ele criou o Orando, um aplicativo que quer se tornar o "Spotify de orações" – em referência ao serviço de streaming de música mais popular do mundo, com mais de 100 milhões de usuários ativos.

"Se você analisar as orações, não tem nada que você se identifique", reclama Henry. "Tem o Pai-Nosso, a Ave-Maria e o Salve Rainha. Mas nós precisamos de orações atuais, que falem de medos e problemas de nossas vidas. Problemas que aparecem quando ligamos a televisão."

O Orando reúne mais de 450 orações, escritas pela equipe da produtora de aplicativos. Elas são narradas e com música ao fundo, de forma similar aos clássicos salmos de Cid Moreira. Na plataforma, o usuário encontra orações sobre segurança, problemas com drogas e traição. “Tenho certeza que traição vai ser a oração mais acessada do Orando”, afirma Henry, fundador da desenvolvedora de aplicativos CNT.

Funcionamento. Em vez de criar playlists, o usuário do Orando seleciona se quer ouvir orações ou salmos. O serviço ainda é limitado, então não é possível montar listas de reprodução: o usuário precisa selecionar uma gravação por vez. É possível também ouvir a "Mensagem do Dia", que traz palavras de motivação junto com uma oração. É possível salvar orações para ouvir offline, isto é, sem conexão de internet. Há uma versão do aplicativo para crianças que, em vez de orações, traz poemas religiosos.

Os dois aplicativos estão disponíveis na App Store, por US$ 2,99, e na Play Store, por R$ 3,99.