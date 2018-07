Reprodução

Lançado em junho de 2015, o aplicativo SP Serviços chegou recentemente a marca de 3 milhões de downloads. Desenvolvido pela Prodesp, empresa de tecnologia da informação do governo do estado de São Paulo, o aplicativo reúne atividades de 30 serviços estaduais para os usuários de iOS e Android, facilitando o acesso do cidadão a órgãos como Poupatempo, Detran e CDHU.

Nele, é possível agendar tarefas como tirar a Carteira de Identidade, verificar se há multas na sua carteira de motorista ou até mesmo saber qual a situação das linhas do metrô e da CPTM nesse momento.

“Criamos o SP Serviços para ajudar o paulista. Ao entrar em uma loja de aplicativos como a do Google e a da Apple, você tem dezenas de milhões de aplicativos, e às vezes é difícil encontrar o que quer, e saber quais órgãos tem ou não um aplicativo. Unificamos os serviços do Estado no SP Serviços para reduzir esse problema”, diz Célio Bozola, presidente da Prodesp. Segundo ele, o aplicativo tem recebido pelo menos 300 mil downloads por mês.

Além de servir como uma central de ajuda para o cidadão, o SP Serviços também têm agilizado alguns processos para os paulistas – com a renovação da carteira de motorista. “Um mês antes da CNH vencer, o Detran manda uma notificação para o usuário pelo celular com um aviso, como uma carta”, explica Bozola.

Entre os aplicativos, há também games educativos, como o ‘SP X Dengue’, sobre o combate ao mosquito ‘aedes aegypti’ e o ‘Bem-te-vi’, programa educativo do Detran.SP em parceria com a Polícia Militar. E vem mais por aí: de acordo com o executivo, o número de aplicativos dentro do SP Serviços deve chegar a 50 nos próximos 18 meses, incluindo órgãos como o Corpo de Bombeiros, a Secretaria da Fazenda e o Procon.

“O que é interessante é que, quando um novo aplicativo for lançado, o usuário já fica sabendo que ele existe porque um ícone novo vai aparecer no SP Serviços”, diz Bozola, mostrando como a plataforma evita que novidades sumam no limbo das lojas de aplicativos para smartphones.

Questionado a respeito da possibilidade de incluir, além dos órgãos estaduais, funções que sejam úteis para prefeituras e serviços municipais, o presidente da Prodesp diz que a hipótese não está descartada. “Não existe nenhum aplicativo programado para ser lançado no curto prazo nesse sentido, mas desde que sejam serviços públicos, é bastante possível viabilizarmos essa proposta”.