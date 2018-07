REUTERS/Lucy Nicholson Aplicativo direciona usuários para a máquina de sorvete do McDonald's mais próxima em funcionamento

Um novo aplicativo norte-americano para iPhone direciona os usuários para a máquina de sorvete do McDonald's mais próxima em funcionamento. A criadora do Ice Check, Raina McLeod, teve a ideia do app há cerca de um ano, quando seus planos de tomar um sorvete foram por água abaixo após encontrar a máquina de sorvete desligada.

O aplicativo funciona com base na geolocalização do usuário e informações cadastradas pelas pessoas que o usam. Ao procurar um McDonald’s, o programa sinalizará se a máquina daquele estabelecimento está funcionando baseado em relatos colaborativos, dos frequentadores do local ou dos donos das franquias.

Por enquanto, o Ice Check está disponível apenas para iPhone nos Estados Unidos. Não existe previsão de chegada no Brasil.