Claudia Tozetto/Estadão Paint será encerrado em próximas atualizações do Windows

O Paint, software de edição básica de imagens que acompanha o Windows desde sua primeira versão, vai "morrer" em breve. A Microsoft anunciou nesta segunda-feira, uma lista de programas que serão descontinuados quando novas atualizações do Windows forem liberadas nos próximos meses e o editor de imagens está entre eles.

O Paint foi lançado junto com o Windows 1.0, em 1985, e foi o primeiro editor de imagens usado pela maioria das pessoas, embora não ofereça muitos recursos. Na era pré-internet, era comum que os pais deixassem o Paint aberto para uma criança desenhar, enquanto estavam ocupados. Muitas pessoas usam o programa até mesmo para cortar imagens e capturas de tela do computador.

A "morte" do Paint já estava prevista, depois que a Microsoft lançou a atualização do Windows 10 para criadores de conteúdo, em abril. Nessa versão, a empresa introduziu uma versão repaginada do software, chamada Paint 3D, que possui ferramentas para edição de imagens em 3D. Com isso, a versão original do sistema ficou em segundo plano.

8 softwares de edição de imagem para substituir o Paint











Foto: Claudia Tozetto/Estadão A Microsoft anunciou que vai descontinuar o software de edição de imagens Paint nas próximas atualizações do Windows. O programa acompanha o sistema operacional há 32 anos, desde a primeira versão do Windows. Apesar de bastante limitado, o editor de imagens é muito querido pelos usuários, que se lembram com nostalgia das brincadeiras e desenhos feitos no editor na era pré internet. Para ajudar os órfãos do editor, o Estadão preparou uma lista com oito editores que podem ser bons substitutos para o Paint. Confira na galeria! Foto: Paint.NET O Paint.NET é um programa gratuito de edição de fotos e imagens. Ele possui uma interface bastante simples, assim como o Paint, mas oferece mais recursos. Como no Photoshop, no Paint.Net é possível criar camadas de edição e aplicar diversos efeitos, ainda que ele não seja um software profissional. É uma boa opção para quer quiser ter um editor básico no computador. Foto: Carolina Ingizza/Estadão O Pixlr, por sua vez, é uma boa pedida para quem quiser um bom editor de fotos sem precisar baixar um software. Totalmente online e gratuito, o programa oferece funções bastante similares às do Photoshop tradicional. É possível criar imagens em camadas, usar seleção automática, carimbo, pincéis e outros diversos recursos. Foto: Carolina Ingizza/Estadão Já o Pixlr-o-Matic é uma versão bastante reduzida do Pixlr. Ele pode ser uma alternativa interessante para quem usava o Paint para edições muito simples de imagens. Na verdade, o software online é quase como um Instagram para desktop, já que seus recursos são somente filtros, molduras e ferramentas de corte. É útil para edições rápidas de fotografias. Foto: GIMP O GIMP é um dos editores de fotos gratuitos mais famosos do mercado. É mais complexo que o Paint, mas ainda intuitivo. Ele possui vários pincéis e efeitos pré-prontos para fotografias, o que o deixa mais acessível, mas também pode ser usado para fins profissionais, já que conta com muitos recursos avançados dignos do Photoshop. Foto: PhotoScape Assim como o GIMP, o PhotoScape é um software gratuito de edição de imagens. Ele foi feito especialmente para Windows e permite a edição de fotografias, criação de imagens, GIFs e alteração de várias fotos de uma vez só. Ele possui uma interface bastante simples, mas é uma alternativa mais sofisticada que o Paint para suas imagens. Foto: Krita O Krita vai ser útil para aqueles que usavam o Paint para desenhar e criar imagens do zero. Ele é um software de edição gratuito feito especialmente para artistas. Ele oferece ferramentas variadas para pintura e desenho digital, como pincéis, texturas e filtros. Apesar do foco em desenhos, também é possível editar fotografias no programa. Foto: Carolina Ingizza/Estadão O Polarr é um bom editor de imagens online, assim como Pixlr, e ele oferece também um bom aplicativo gratuito para iOS. Ele permite a edição de fotografias em diferentes formatos e oferece muitas ferramentas de ajuste de cor, brilho e saturação para facilitar o trabalho do usuário. Foto: Flávio de Carvalho Por fim, se você quiser aproveitar a morte do Paint para evoluir da edição de imagens, o Photoshop é a melhor alternativa. Hoje, o software da Adobe é considerado o melhor editor, e possui inúmeras funções para a criação de cartazes, ilustrações e fotomontagens. Apesar do grande arsenal de ferramentas, o programa é pouco intuitivo, então a migração direta do Paint para ele não será possível sem que o usuário veja alguns tutoriais na internet. A única ressalva é que o Photoshop não é gratuito, apesar de a Adobe permitir um teste grátis de 30 dias.

Além do Paint, outros programas serão descontinuados em breve, entre eles o Outlook Express, o aplicativo Reader e o Reading List. Contudo, ao contrário dos outros dois softwares, o Paint não desaparecerá na próxima versão do Windows, que será lançada nos próximos meses. Ainda não há uma data para o fim do produto.

Veja acima a repercussão do 'fim' do Paint com o repórter do Link, Bruno Capelas, e a editora do Link, Claudia Tozetto.

Após a repercussão nas redes sociais, a Microsoft se posicionou sobre o assunto. Segundo a Microsoft, quando o Paint for retirado do Windows ainda será possível baixar o programa pela loja de aplicativos. Além disso, disse a empresa, várias das funções do Paint clássico estarão disponíveis no Paint 3d. "No futuro, o MS Paint estará na Windows Store gratuitamente e continuaremos a oferecer atualizações e experiências no Paint 3D, para que as pessoas tenham as melhores ferramentas criativas em um único lugar", disse ainda a Microsoft, em nota.