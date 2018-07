Reuters Elon Musk falou sobre a atualização em sua conta oficial no Twitter

A Tesla planeja lançar uma atualização do seu sistema de piloto automático dentro de "algumas semanas", disse o presidente executivo da companhia, Elon Musk, em sua conta oficial do Twitter nesta quarta-feira, 31. A atualização ocorre algumas semanas depois de um grave acidente envolvendo um carro da empresa, que resultou na morte de um piloto.

De acordo com Musk, as melhorias no sistema de piloto automático incluem melhorias nos sensores do piloto automático, que passariam a ser mais precisos. Musk ainda afirmou que mais detalhes seriam divulgados em uma postagem oficial da empresa ainda nesta semana.

Em maio deste ano, um carro da Tesla, que estava no piloto automático, colidiu com um caminhão após os sensores não identificarem o veículo, resultando na morte do piloto que acompanhava o carro. Segundo a companhia, a colisão ocorreu pois as câmeras do sistema da Tesla não distinguiram o caminhão da paisagem ao redor.

Musk ainda afirmou que a atualização do software será enviada para os proprietários dos veículos por meio de um backup do sistema.