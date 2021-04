Descomplica/Divulgação Dados da Descomplica foram postados em fórum

Pouco mais de um mês da startup de educação brasileira Descomplica notificar que foi alvo de um ataque hacker, dados que supostamente pertencem aos clientes foram postados publicamente no mesmo fórum onde foram postadas as informações do megavazamento de janeiro, que expôs 223 milhões de CPFs e 40 milhões de CNPJs. O autor da postagem publicou dados de 4,8 milhões de e-mails - além disso, foram postados também 1,4 milhão números de cartões de crédito.

Em relação aos números de cartões, eles não foram publicados integralmente: aparecem os primeiros e os últimos digitos. Não é possível saber quem é o autor do ataque - e nem se a postagem foi feita pela mesma pessoa.

Segundo a Descomplica, não foram publicados os números integrais nem os códigos de segurança dos cartões (CVV). A empresa diz que as senhas foram vazadas com criptografia, o que, segundo ela, impede que transações sejam realizadas. Porém, especialistas apontam que dependendo do tipo de criptografia utilizadas nessas senhas, ela pode ser quebrada. Em nota, a companhia reforçou a recomendação para que usuários da plataforma alterem suas senhas periodicamente (confira dicas para uma vida digital mais segura).

E disse também: "O Descomplica já acionou as autoridades responsáveis e conta com elas para que todas as medidas cabíveis de punição aos detratores sejam tomadas".

Em fevereiro passado, a Descomplica recebeu o maior aporte na história das edtechs do Brasil, de R$ 450 milhões, com a participação do Invus Group, do SoftBank, do Valor Capital Group, do guitarrista do U2, The Edge, da Chan Zuckerberg Initiative, empresa de investimento de impacto social da família do fundador do Facebook, e da Península Participações, do empresário brasileiro Abílio Diniz.