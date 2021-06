Simon Dawson/Reuters A maioria dos livros da lista de Bill Gates fala sobre o que acontece quando as pessoas entram em conflito com o mundo ao seu redor

Mesmo depois de se divorciar de Melinda Gates no mês passado, o fundador da Microsoft continua com sua tradição de divulgar listas de sugestões de livros. Bill Gates publicou nesta semana cinco indicações de leituras para o verão americano – e, desta vez, o tema que conecta as obras é a relação entre a humanidade e a natureza.

“Seja qual for o motivo, a maioria dos livros em minha lista de leituras de verão deste ano fala sobre o que acontece quando as pessoas entram em conflito com o mundo ao seu redor”, disse Gates em publicação no seu blog pessoal. “Trouxe assuntos como o trabalho de pesquisadores para reverter os danos causados ​​ao planeta pelos humanos, um mergulho profundo sobre como seu corpo o mantém a salvo de invasores microscópicos, um livro de memórias do presidente que aborda as consequências de um derramamento de óleo e um romance sobre um grupo de pessoas comuns lutando para salvar as árvores”, descreveu o bilionário.

Confira abaixo os cinco livros que compõem a lista de recomendação de Bill Gates para os próximos meses.

Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric, de Thomas Gryta and Ted Mann

GatesNotes Lights Out: Pride, Delusion, and the Fall of General Electric

O livro mergulha no mundo corporativo e debate a ascensão e a queda da empresa General Electric – na obra, os autores detalham os erros cometidos pela liderança da companhia. “Se você está em qualquer tipo de função de liderança, seja em uma empresa, uma organização sem fins lucrativos ou em outro lugar, há muito que você pode aprender aqui”, recomenda Gates.

Under a White Sky: The Nature of the Future, de Elizabeth Kolbert

GatesNotes Under a White Sky: The Nature of the Future

Gates diz que essa é a obra da lista que traz mais diretamente o conflito da humanidade com a natureza. A autora o descreve como “um livro sobre pessoas tentando resolver problemas causados ​​por pessoas tentando resolver problemas”.

A Promised Land, de Barack Obama

GatesNotes A Promised Land

“Quase sempre me interesso por livros sobre presidentes americanos e adorei especialmente este”, comentou Gates na publicação. O livro traz as memórias de Obama desde o início de sua carreira até a missão que matou Osama bin Laden em 2011.

The Overstory, de Richard Powers

GatesNotes The Overstory, de Richard Powers

A obra é descrita pelo fundador da Microsoft como “um dos romances mais incomuns que li nos últimos anos”. O livro fala sobre a vida de nove personagens e examina a conexão deles com as árvores. “Mesmo que o livro tenha uma visão bastante extrema da necessidade de proteger as florestas, fiquei comovido com a paixão de cada personagem por sua causa e terminei a obra ansioso para aprender mais sobre as árvores”, disse Gates.

An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale in Four Lives, de Matt Richtel

GatesNotes An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale in Four Lives

Apesar de ter sido escrito antes da pandemia, o livro ajuda a entender o que é necessário para impedir o avanço da covid-19. “Suas histórias são um olhar superinteressante sobre a ciência da imunidade”, afirma o magnata.