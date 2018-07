Nilton Fukuda/Estadão Barracas de campuseiros serão usadas para moradores de rua

A secretária de assistência e desenvolvimento social de São Paulo, Soninha Francine anunciou nesta quinta-feira, 2, uma parceria inédita entre a Prefeitura e a Campus Party. De acordo com Soninha, uma parte das barracas usadas pelos campuseiros serão doadas e reaproveitadas para dar abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade, como moradores de rua e pessoas que perderam casas por conta de desastres naturais.

Ela espera receber 1,6 mil barracas, 20% do total de 8 mil campuseiros que, segundo o Instituto Campus Party, participam do evento de tecnologia e que ocorre no Parque de Exposições do Anhembi, em São Paulo. Segundo ela, as barracas serão distribuídas em espaços da Prefeitura, como galpões usados para acolher moradores de rua.

A medida, no entanto, é apenas paliativa e servirár para abrigar as pessoas temporariamente. A ideia é que as pessoas fiquem apenas algum tempo na barra para que sejam encaminhadas, em seguida, para abrigos e albergues municipais.

A secretária já havia dito em novembro de 2016 que achava razoável usar barracas de camping para abrigar moradores de rua. Esta é a primeira medida de Soninha nesse sentido.