Leia mais Busca no Google define significado de 'professora' como prostituta

Depois das críticas sofridas por exibir a definição de 'professora' como "prostituta com quem adolescentes se iniciam na vida sexual", o Google deixou de mostrar o resultado polêmico em sua busca nesta quarta-feira, 23.

Apesar da mudança, outras diferenças nas definições de verbetes sinônimos masculinos e femininos ainda são exibidas na plataforma, como 'solteira' e 'solteiro', 'patroa' e 'patrão' ou 'madrasta' e 'padrasto'.

Procurada pelo Estado, o Google explicou que não é responsável pelo conteúdo produzido e, portanto, não tem controle editorial sobre ele. De acordo com a empresa, as definições exibidas são fornecidas pela Oxford University Press e a remoção do resultado foi iniciativa desta última. A empresa sugere ainda que eventuais definições ofensivas sejam reportadas na opção Feedback. Veja:

A Oxford University Press emitiu uma nota confirmando a decisão de remover a definição por ser "uma gíria regional em desuso".

Leia a nota do Google na íntegra:

“Nossa missão é tornar as informações acessíveis e úteis para todos. Trabalhamos com conteúdo licenciado de dicionários parceiros para ajudar nossos usuários a encontrar de forma fácil informações sobre palavras na Busca. Não editamos nem removemos as definições fornecidas pelos nossos parceiros que são os especialistas em idiomas. Em relação à palavra 'professora', a Oxford University Press, nossa parceira que trabalha com tradicionais editores de dicionário no Brasil, determinou que a segunda definição está em desuso e não é atual o bastante para ser incluída. A Oxford University Press removeu a definição e essa mudança está refletida nos resultados de dicionário exibidos na Busca para 'professora'."

Leia a nota da Oxford University Press na íntegra:

"Essa definição é fornecida ao Google pela Oxford University Press. Depois de investigar a segundo significado da palavra 'professora', o time de Dicionários da Oxford University Press estabeleceu que este é uma gíria regional em desuso e, neste caso específico, tomou a decisão de removê-la de seu dicionário para resultados de busca. A Oxford University Press adota uma abordagem baseada em evidência para a curadoria do conteúdo de dicionários. Isso significa que frequentemente incluímos termos que podem ser considerados gíria ou até mesmo ofensivos. Esta definição veio de uma fonte confiável e foi classificada uma gíria regional, entretanto, não a consideramos popular ou relevante o bastante para que seja mostrada de maneira tão proeminente".