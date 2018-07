Foto. Jake Naughton/The New York Times Usuário mostra a versão mobile do SoundCloud. Foto. Jake Naughton/The New York Times

Depois do anúncio de que o SoundCloud possui dinheiro suficiente até o quarto trimestre deste ano, o presidente executivo da empresa publicou um comunicado para rebater os rumores de que a plataforma estaria fechando. Por meio do blog da companhia, Alex Ljung informou a comunidade de usuários que o serviço não vai deixar de existir.

Em nota, o presidente afirmou para os usuários que as músicas que eles amam, compartilham e colocam na plataforma não vai desaparecer, “porque o SoundCloud não vai sumir”. Os rumores do fim do site começaram após a publicação de uma reportagem do site norte-americano TechCrunch dizendo que a companhia só possuía dinheiro até o fim do ano, mesmo depois da demissão de 40% de seus funcionários e do fechamento dos escritórios de Londres e San Francisco.

O SoundCloud ainda luta para encontrar o seu modelo de negócios ideal, apesar de ser uma das maiores plataformas de compartilhamento de músicas, com 175 milhões de usuários. A companhia é diferente de seus rivais Apple, Amazon e Spotify, já que ela se baseia mais em músicos amadores e menos nos artistas comerciais, servindo para um público mais específico.

No comunicado, Ljung pede para os usuários, artistas, produtores de podcast e DJs continuarem a usar a plataforma e a espalharem a mensagem de que o “SoundCloud está aqui para ficar”.