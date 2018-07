Reuters O presidente executivo do Google, Sundar Pichai, fala em uma conferência na Nigéria

O Google cancelou nesta quinta-feira, 10, um evento que realizaria com todos os funcionários para discutir questões de diversidade dentro da empresa. Segundo Sundar Pichai, presidente do Google, a justificativa é de que funcionários que enviaram perguntas para discussão começaram a ser atacados na internet e em redes sociais por extremistas.

O evento, marcado no início desta semana, serviria para discutir diversidade depois da demissão do engenheiro James Damore. No último final de semana, Damore escreveu um manifesto anônimo contra as políticas da empresa para aumentar a presença de mulheres, negros e latinos em posições de liderança – segundo ele, há poucas "chefes" no Google por "questões genéticas". Na terça-feira, 8, Damore foi demitido por Pichai, que alegou que o funcionário quebrou o código de conduta da empresa.

"Queríamos ter uma discussão aberta sobre o que nos faz ficar juntos e ir em frente. Mas muitos funcionários enviaram mensagens, preocupados com sua segurança, caso façam perguntas públicas na Prefeitura", disse Pichai, em um comunicado interno aos funcionários do Google.

Lugar. Na noite desta quinta-feira, 10, Pichai compareceu a um evento na sede do Google, que incentiva garotas a aprenderem programação.

"Quero que vocês saibam que há um lugar para vocês nessa indústria. Não deixem ninguém te dizer o contrário. Vocês pertencem a esse lugar e nós precisamos de vocês", disse Pichai a uma plateia de jovens programadoras, finalistas de uma competição de desenvolvimento de aplicativos.

No evento, Pichai ainda ressaltou a importância de que engenheiros "façam produtos para todas as pessoas no mundo", e "que precisamos ter pessoas, internamente, que representem o mundo em sua totalidade."