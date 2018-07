EFE/Wu Hong Partida de Go entre o sistema do Google e o campeão mundial Ke Jie

Sair no topo: essa é a ideia do AlphaGo, o supercomputador do Google que venceu, na última semana, o campeão chinês do jogo de tabuleiro Go. Após bater por 3 a 0 o chinês Ke Jie, o sistema do Google não vai mais enfrentar competidores humanos.

"A competição da semana passada foi o maior desafio possível para o AlphaGo como programa competitivo", disse Demis Hassabis, cofundador da Deep Mind, unidade do Google que desenvolveu o supercomputador.

Em sua carreira, o AlphaGo teve duas vitórias surpreendentes: no ano passado, venceu o sul-coreano Lee Se-dol por 4 a 1, em Seul. Na semana passada, o sistema bateu o nº1 do ranking mundial de Go, Ke Jie, de apenas 19 anos. As duas vitórias superaram a expectativa dos cientistas, que acreditavam que uma máquina demoraria décadas para entender a complexidade do Go.

Milenar, o Go é um jogo de tabuleiro altamente complexo que envolve dois participantes mexendo em peças pretas e brancas em uma grade ao longo de uma partida inteira. É um jogo bastante popular em países da Ásia – seus principais jogadores vem de países como China, Japão e Coreia do Sul.

Aposentadoria. Segundo Hassabis, após deixar os campos de competição do Go, o supercomputador agora deverá ser usado para "desenvolver grandes algoritmos para ajudar cientistas a resolver problemas complexos, como achar curas para doenças, reduzir gasto de energia ou inventar novos materiais revolucionários", explicou o cientista ao site norte-americano The Verge.