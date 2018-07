Se você não encontrou sua cara metade com o Tinder, Happn, Divino Amor, Grindr, Kickoff, Ok Cupid, Adote Um Cara ou algum dos outros aplicativos de namoro que existem por aí, uma nova esperança surge nas lojas de apps do Brasil: o Poppin, um serviço que conecta apenas pessoas que irão frequentar um mesmo evento.

Ele funciona por meio de uma conexão com o Facebook. Ao entrar no aplicativo de namoro, a pessoa vê uma lista dos eventos que ela confirmou presença por meio da rede social e que possuem acordo com o Poppin. É só clicar no evento e ver as opções de pessoas que também estarão por lá. A partir daí tudo funciona como o Tinder: se gostou, aperta like. Se não gostou, ignora. Se os dois gostarem, acontece uma combinação e as pessoas já podem começar a conversar.

Geralmente, os eventos disponíveis no aplicativo de namoro são festas universitárias. Eventos de rua e de outras modalidades são mais difíceis de serem encontrados. “Nós adicionamos todos os eventos no Poppin, mas todos vem bloqueados para que as pessoas interajam. Eles só são desbloqueados quando fechamos uma parceria com a organização”, conta o cofundador do app, Guilherme Ebisui.

Atualmente, o aplicativo de namoro já conta com mais de cem eventos em parceria com o Poppin, que não cobra taxa. “A gente ainda não monetizou o aplicativo. Nosso foco agora é o crescimento da base de usuários”, afirma Ebisui. “Futuramente, no entanto, a gente vai conseguir ganhar dinheiro com parcerias com eventos.”

Original. Num mar de aplicativos de relacionamento, é preciso uma ideia diferente para ter algum destaque. Para Filipe e Guilherme, o diferencial do Poppin é claro: as pessoas não precisam marcar encontros.

“O problema do Tinder é que você precisa marcar o encontro com as pessoas que você conversa”, afirma Ebisui. “No Poppin, você vai encontrar a pessoa. Você não precisa marcar algo, pois vocês vão para o mesmo lugar.”

Alcance. O app, que começou funcionando apenas em São Paulo, já atinge, de maneira natural, mais de 20 cidades em todo o Brasil e pretende, em breve, expandir para outros países. “A gente quer intercionalizar rápido para aproveitar essa ideia fresca, original”, comenta Filipe Santos, cofundador do app. O Poppin está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS.