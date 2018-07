Matheus Mans/Estadão O aplicativo Sapio une casais que tenham o mesmo tipo e nível de inteligência

Sapiosexual é o termo usado para designar pessoas que se atraem pela inteligência do outro. É a pessoa que não irá se interessar por roupas ou por corte de cabelo, mas pelo nível de fluência em latim ou pelo conhecimento da obra do cineasta Jean-Luc Godard. É, simplesmente, uma paixão movida por inteligência. Inspirada por este tipo específico de amor, a norte-americana Kristin Tynski lançou, no último mês, o aplicativo de namoro Sapio, que une casais com um mesmo nível de inteligência.

“Acredito que a atração é parte física e parte inteligência”, afirma a criadora do app, Kristin Tynski, em entrevista ao Estado. “Tive experiência ruins com outros aplicativos de namoro e, por isso, queria criar algo menos superficial do que o Tinder. A solução, para deixar o sistema divertido, foi combinar o mesmo nível e tipo de inteligência entre as pessoas, para criar casais mais harmoniosos.”

Assim, para usar o app, não basta apenas colocar fotos bonitas. Logo que entra no serviço, o usuário conecta sua conta do Facebook, escolhe as imagens que quer que apareça no perfil e, em seguida, começa a responder um questionário com mais de 300 questões -- segundo a fundadora do serviço, no entanto, já é possível fazer boas combinações com cerca de 20 respostas.

A partir daí, o algoritmo do aplicativo combina as respostas e indica apenas pessoas que tenham os mesmos gostos culturais e uma mesma visão de mundo. “O Sapio não divide usuários entre os mais inteligentes e os menos inteligentes”, explica Kristin. “Nós apenas tentamos compreender o tipo de objetivo e de visão que a pessoa tem para juntar com pessoas parecidas.” Para compor o sistema, o app faz perguntas como “Qual seu objetivo de vida?” e “Qual superpoder você gostaria de ter?”.

Perguntada se pessoas que usam o aplicativo correm o risco de viver em uma bolha, já que só conhecerão pessoas muito parecidas, Kristin afirma que fatores visuais ainda importam na equação. “Sapio apenas destaca um aspecto da pessoa. A atração física ainda importa e, no final, apenas o conjunto de conversa, inteligência e atração física que irá determinar se a pessoa é seu futuro amor.”

Mercado. Após uma semana no ar, o app registrou cerca de 50 mil novos usuários em 50 países que está disponível. “Nós esperamos um crescimento da base de usuários contínuo”, disse a empreendedora. “Afinal, de acordo com uma pesquisa de mercado que realizamos nos EUA, 50% dos usuários de apps de namoro estão descontentes.”

Para continuar esse crescimento, o serviço já está mirando novos mercados: até o final de março, Sapio deverá lançar versões em espanhol e português. “Queremos levar combinação de inteligência entre pessoas para todos os lugares do mundo”, diz Kristin. O app já pode ser baixado em inglês na Play Store e na App Store.