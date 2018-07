YouTube YouTube Go não permite baixar vídeos de clipes de música

Você já quis guardar um vídeo do YouTube no celular para assistir quando não está conectado à internet? A partir desta quinta-feira, 1, isso será possível no Brasil e em outros 20 países com o lançamento do aplicativo YouTube Go. Disponível apenas para dispositivos com sistema operacional Android, ele permite ao usuário baixar vídeos da plataforma quando estiver conectado a uma rede Wi-Fi ou a uma conexão 4G poderosa.

O aplicativo chega ao Brasil após quase dois anos de testes na Índia, um dos principais mercados emergentes do Google no mundo. Além de baixar os vídeos, também será possível escolher a qualidade em que eles serão visualizados, o que pode ajudar muitos usuários a não estourar o plano de dados contratado para a internet móvel.

“Em muitos países, o smartphone é hoje o principal dispositivo, mas a conexão ainda é um problema para consumo de vídeo”, afirma Marcella Campos, chefe de marketing do YouTube no Brasil. “Para nós, não basta que o YouTube tenha todo o conteúdo do mundo. Ele também precisa ser acessível para as pessoas.”

Tamanho. De acordo com o Google, não há limite de número ou tamanho de vídeos que podem ser baixados pelos usuários. No entanto, uma das categorias mais populares do YouTube no Brasil -- músicas e videoclipes -- ficará fora do novo app e os vídeos não poderão ser baixados para o celular. Isso porque o download de músicas e clipes envolve uma negociação diferente de direitos autorais com os titulares das canções, além de canibalizar um serviço do próprio Google -- a plataforma de streaming de música Google Play Música.

Outra funcionalidade disponível no aplicativo é a de compartilhar os vídeos baixados com outros smartphones com auxílio da tecnologia de conectividade Bluetooth -- para isso, basta os celulares serem sincronizados e terem o aplicativo do YouTube Go instalado. Há limitações, porém: os vídeos baixados não poderão ser sincronizados com o Chromecast, dispositivo do Google que pode deixar qualquer TV inteligente quando conectado em uma entrada HDMI e ligado à uma rede Wi-Fi.

De acordo com o YouTube, os vídeos baixados e compartilhados pelo YouTube Go continuarão a ter anúncios -- segundo a empresa, a exibição de propagandas nos filmes obedecerá às regras de monetização praticadas na plataforma, de forma otimizada. “Às vezes, um vídeo tem mais de um anúncio, mas na versão offline, isso pode ser reduzido para não ocupar demais o espaço do celular do usuário, respeitando o que foi contratado pelas empresas”, diz a executiva do YouTube.

Emergentes. O YouTube Go se une a outros aplicativos lançados pelo Google recentemente para melhorar a experiência de uso nos smartphones em países emergentes -- os outros são o FilesGo, que otimiza o armazenamento nos celulares, e o Datally, que controla o consumo de dados na internet, bloqueando, por exemplo, o tráfego em segundo plano de aplicativos.

“Queremos ajudar as pessoas -- até mesmo quem assiste um vídeo muitas vezes”, diz Marcella. “Às vezes, a criança quer ver o vídeo da Galinha Pintadinha 15 vezes. Em vez de consumir a franquia 15 vezes, agora vai ser uma vez só.”