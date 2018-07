Divulgação

Alerta. Familo pode avisar se pessoa estiver em perigo Familo pode avisar se pessoa estiver em perigo

Mais de 300 mil brasileiros foram buscar na Alemanha a solução para a preocupação com seus filhos. Trata-se do aplicativo Familo, que permite monitorar a localização de familiares. Segundo a empresa, o Brasil é o principal mercado para o serviço, que concentra a maior parte de seus usuários no País.

“Nosso objetivo é dar uma resposta a este tipo de questão de uma forma totalmente automática”, diz o cofundador e diretor da startup, Michael Asshauer.

Os usuários do app indicam a localização de sua casa, universidade e trabalho. Isso permite que, ao chegar no local, o app avise automaticamente outros membros da família, como pais e irmãos.

O usuário pode mostrar sua localização em todos os momentos, mas também pode restringir o compartilhamento apenas à alguns locais ou bloquear o envio da localização temporariamente – caso o usuário queira. O Familo também conta com uma função para pedir ajuda em casos de emergência.

De acordo com o diretor da startup, embora o app tenha surgido com foco na comunicação familiar, ele também é utilizado por grupos de amigos, colegas de classe e times esportivos. “As pessoas estão usando o aplicativo para marcar encontros e organizar a vida cotidiana”, diz.

Longe de casa. A ideia de desenvolver o aplicativo surgiu em 2012, quando Asshauer estudava administração longe de casa. Toda vez que voltava da casa da família em épocas de feriado, sua avó pedia para ele ligar quando chegasse em casa em segurança. Como ele se esquecia frequentemente, começou a pensar em um jeito de informar automaticamente seus familiares.

Até agora, a startup conseguiu captou € 2 milhões de fundos de investimento privados e por meio de um programa de fomento a startups da cidade de Hamburgo, na Alemanha.

O aplicativo sempre será gratuito, garantiu o diretor. Porém, os próximos passos é adicionar novas funcionalidades pagas, como fazer ligações para membros da família quando o botão de emergência é acionado.

O Familo é gratuito e está disponível para smartphones com Android e iOS.