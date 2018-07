Reuters

A Apple anunciou nesta sexta-feira, 18, que vai lançar seu serviço de pagamento na China em 2016, colocando-se contra as rivais chinesas Alibaba e Tencent.

Para entrar no país asiático, a Apple fechou uma parceria com a UnionPay, principal empresa de cartão e pagamento bancário da China. O UnionPay é um consórcio controlado pelo Estado chinês, que tem monopólio sobre todos os cartões de pagamento em iuan emitidos e usados no país.

O movimento vai fazer o Apple Pay enfrentar o WeChat, da Tencent, e o Alipay, da Alibaba. Hoje, o Alipay é líder no mercado de rápido crescimento de pagamentos offline na China.

O vice-presidente sênior de software e serviços para a Internet da Apple, Eddy Cue, disse que a parceria com o UnionPay e bancos de crédito locais vai ajudar o Apple Pay a dar aos compradores chineses uma opção de “pagamento conveniente, privado e seguro.”

A China, segunda maior economia do mundo, é também um dos mais importantes mercados para as vendas de iPhones e tablets.

Troca de cadeiras. Além de anunciar o Apple Pay na China, a Apple também promoveu uma troca de cadeiras: agora, o executivo Jeff Williams é o novo diretor de operações, ocupando o cargo que anteriormente foi ostentado pelo atual presidente-executivo, Tim Cook, como parte de uma série de mudanças da equipe de liderança da empresa.

“Williams é o melhor executivo de operações com quem já trabalhei”, disse Cook, em comunicado à imprensa.

Na prática, o anúncio apenas oficializa a posição que Williams já vem ocupando desde a promoção de Tim Cook, disse o analista Tim Bajarin, da Creative Strategies. “Ele foi treinado por Tim. É a pessoa certa para a posição”, completou Bajarin.

Williams, que se juntou à Apple em 1998, anteriormente trabalhou como vice-presidente de operações e supervisionou o desenvolvimento do Apple Watch, o primeiro novo produto da empresa desde o iPad.

Responsável pela cadeia de fornecimento da fabricante do iPhone, serviços e operações de suporte, ele também cuidou das ações de responsabilidade social da empresa nos últimos anos.

