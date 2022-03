Apple / Divulgação Apple deve lançar novos modelos de MacBook até o fim do ano

Especulações sobre o lançamento de novos modelos de MacBook surgiram nesta sexta-feira, 11, segundo o site 9to5mac, dois anos após a Apple fazer a transição dos chips Intel para seus próprios componentes — Apple Silicon. Os rumores surgem na mesma semana em que a empresa realizou o primeiro evento do ano, onde anunciou um novo processador, o M1 Ultra.

Com relação ao novo MacBook Air, ainda existem dúvidas sobre qual será seu novo chip. O analista especializado em Apple Ming-Chi Kuo acredita que o notebook será equipado com um chip M1 atualizado, possivelmente o M1 Max ou Ultra. Fontes do 9to5mac apontam que o chip será o novo M2, ainda não lançado. Além disso, seu design deve ser completamente redesenhado.

Apesar de ter uma CPU de oito núcleos assim como o M1, o chip M2 poderá ter uma GPU de 10 núcleos muito mais potente, acredita o especialista. O novo chip, porém, não deve substituir as versões mais avançadas do M1, como o M1 Pro, Max ou Ultra, e sim, apenas a sua versão básica. O chip é inteiro baseado no A15, chip das novas famílias de iPhone.

Quanto ao MacBook Pro, suas novidades não devem ser tão grandes em seu design, que deve manter as 13 polegadas de seu último modelo. No processamento, a versão mais avançada também deve ser encorpada com o chip M2.

Existem, ainda, rumores das fontes do 9to5mac que indicam que o MacBook deve perder o nome “Pro” em suas próximas versões, já que relatórios do ano passado disseram que a Apple planeja fazer o MacBook Air ser um pouco mais caro. Para este ano, porém, o notebook deve manter o mesmo nome. O novo modelo do MacBook Pro também não deve ter versões com chips de ponta, como um possível M2 Pro.

Os dois MacBooks ainda não tem data de lançamento. No mês passado, um relatório da agência de notícias Bloomberg revelou que a Apple pode apresentar novos componentes em junho deste ano na Apple Worldwide Developers Conference (WWDC), evento voltado para desenvolvedores, com mais modelos chegando até o final do ano.