Apple/Divulgação A Apple divulgou mais de 70 novos emojis que estarão disponíveis para os usuários na próxima atualização do sistema operacional iOS

A Apple divulgou na terça-feira, 2, mais de 70 novos emojis que vão estrear na versão 12.1 do sistema operacional iOS, que entrou em fase de testes para desenvolvedores no início da semana e tem lançamento previsto entre outubro e novembro.

Entre as novidades que usuários do iPhone, Mac, Apple Watch e outros aparelhos da família Apple vão poder utilizar estão personagens com cabelos ruivos, grisalhos, encaracolados, vestidos de super-heróis e novos emojis carecas, além de novos emojis representando animais, esportes e comidas.

Novos esportes também serão contemplados: softbol, skate, lacrosse e frisbee. Já entre os novos animais estão o guaxinim, ihama, hipopótamo, texugo, cisne, pavão, periquito, lagosta, mosquito e uma bactéria são os novos animais disponíveis.

Bandeiras da Organização das Nações Unidas (ONU) e piratas, além de um cupcake, uma molécula de DNA e um extintor de incêndio são outros dos novos emojis disponíveis.

Em post no seu site oficial, a empresa norte-americana explica que o objetivo deles é aprovarem cada vez mais emojis inclusivos e que representem o máximo de situações e objetos da vida real.