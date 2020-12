Mike Segar/Reuters No Brasil, entre os apps mais baixados estão o Caixa Tem e o TikTok

Depois da Google Play Store, foi a vez da App Store, loja de aplicativo da Apple, divulgar sua lista de jogos e apps de 2020 — a Best of 2020 — para iPhone, iPad, Apple Watch e da Apple TV. A empresa anunciou os melhores do ano nesta quarta-feira, 2, com uma seleção que inclui sucessos do ano como o Disney+ e a plataforma de videoconferência Zoom.

Seguindo a tendência observada neste ano de pandemia — onde as pessoas procuraram cada vez mais formas de relaxar e diminuir o estresse — a posição de melhor app para iPhone ficou com o Wakeout!, que ensina a se exercitar em casa, enquanto no Apple Watch, o Endel, que ajuda seus usuários a ter uma melhor noite de sono, foi escolhido como vencedor.

Nos games, o Genshin Impact, ficou no topo da lista dos melhores games para iPhone, lugar conquistado também na premiação do Google Play. Para iPad, o app vencedor foi o Zoom, acionado por milhões de usuários durante o período de isolamento social. Na Apple TV, o melhor app foi o Disney+ — o serviço de streaming também foi destaque na premiação do Google.

Segundo a empresa, as escolhas são feitas por editores da App Store, que avalia diversos critérios nos apps, como qualidade, usabilidade e o uso de tecnologias no desenvolvimento.

“Este ano, mais do que nunca, alguns de nossos momentos mais criativos e conectados aconteceram em aplicativos. Isso foi graças ao incrível trabalho de desenvolvedores que introduziram experiências de aplicativos novas e úteis ao longo do ano”, disse Phil Schiller, da Apple, em um comunicado. “Em todo o mundo, vimos esforços notáveis ​​de tantos desenvolvedores, e esses vencedores do Best of 2020 são 15 exemplos notáveis ​​dessa inovação”.

A empresa também divulgou a lista de apps mais baixados do ano, com a sensação de 2020 Among Us! sendo o mais popular entre os jogos gratuitos, e Minecraft o mais baixado na categoria de games pagos. No Brasil, entre os apps mais baixados estão o Caixa Tem, aplicativo da Caixa Econômica Federal vinculado ao auxílio emergencial, e o TikTok, de vídeos curtos.

Confira a lista de apps mais baixados de 2020 da App Store:

Apps gratuitos para iPhone

ZOOM Cloud Meetings

TikTok

Disney+

YouTube

Instagram

Facebook

Snapchat

Messenger

Gmail

Cash App

Apps pagos para iPhone

TouchRetouch

Procreate Pocket

Dark Sky Weather

Facetune

HotSchedules

AutoSleep Track Sleep

The Wonder Weeks

SkyView

Shadowrocket

Sky Guide

Jogos gratuitos para iPhone

Among Us!

Call of Duty: Mobile

Roblox

Subway Surfers

Ink Inc. – Tattoo Drawing

Magic Tiles 3: Piano Game

Brain Test: Tricky Puzzles

Brain Out

Coin Master

Cube Surfer!

Jogos pagos para iPhone

Minecraft

Plague Inc.

Heads Up!

Monopoly

Bloons TD6

Geometry Dash

NBA 2K20

Grand Theft Auto: San Andreas

The Game of Life

True Skate

Apps gratuitos para iPad

ZOOM Cloud Meetings

Disney+

YouTube

Netflix

Google Chrome

TikTok

Amazon Prime Video

Gmail

Hulu

Google Classroom

Apps pagos para iPad

Procreate

GoodNotes 5

Notability

Duet Display

Teach Your Monster

LumaFusion

Affinity Designer

Toca Hair Salon 3

9: Toca Life: Hospital

Toca Kitchen 2

Jogos gratuitos para iPad

Among Us!

Roblox

Magic Tiles 3: Piano Game

Ink Inc. – Tattoo Drawing

Call of Duty: Mobile

Subway Surfers

Dancing Road: Color Ball Run!

Tiles Hop – EDM Rush

Mario Kart Tour

Save The Girl!

Jogos pagos para iPad

Minecraft

Monopoly

Bloons TD 6

Plague Inc.

Geometry Dash

The Game of Life

Five Nights at Freddy’s

Human: Fall Flat

Stardew Valley

Terraria

Jogos de arcade

Sneaky Sasquatch

Hot Lava

Skate City

Sonic Racing

PAC-MAN Party Royale

SpongeBob: Patty Pursuit

Oceanhorn 2

Crossy Road Castle

WHAT THE GOLF?

LEGO Brawls