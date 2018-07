Reprodução Emoji fazia parte de um conjunto de itens para celebrar as Olimpíadas

O desenho de um rifle não vai mais fazer parte do catálogo de novos emojis que vai chegar às redes sociais e aos dispositivos Android e iOS no mundo inteiro ainda neste ano. De acordo com o Buzzfeed News, o Unicode, consórcio formado por grandes empresas de tecnologia responsável por determinar quais símbolos farão parte do alfabeto universal das comunicações online, rejeitou a figura de um rifle por pressão de um de seus principais representantes: a Apple.

A Apple não é apenas uma das maiores empresas com direito de voto a fazer parte do consórcio, que também inclui outras gigantes como Facebook, Microsoft e Google, mas também uma das mais influentes - no início do ano, a empresa anunciou que cerca de 200 mil mensagens são trocadas pelo iMassage por segundo. A justificativa apresentada pela Apple é que o catálogo atual já tem um símbolo representando uma arma de fogo.

O rifle fazia parte de um conjunto de ícones usados para celebrar os Jogos Olímpicos de 2016. Outra figura rejeitada foi a do "pentatlo moderno", que mostrava um homem disparando com uma pistola. O emoji do rifle havia passado por uma pré-aprovação e só aguardava um consenso das empresas filiadas ao Unicode para chegar aos usuários. Segundo fontes consultados pelo Buzzfeed, as outras empresas que fazem parte do Unicode apoiaram a decisão da Apple.