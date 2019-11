Apple Jennifer Aniston e Reese Witherspoon estrelam a série Morning Show, um dos destaques do Apple TV+

A Apple TV+ (lê-se Apple TV Plus), novo serviço de streaming da Apple, está sendo lançado nesta sexta-feira, 1º de novembro. A nova plataforma é mais uma competidora na chamada guerra dos streamings, que tem nomes de peso como Netflix e Amazon Prime Video e, em breve, serviços como Disney+ e HBO Max.

Em questão de valores, a Apple TV está no páreo com o Amazon Prime Video, que também custa US$ 4,99 nos EUA. Aqui no Brasil, os dois serviços custam R$ 10 por mês. O Disney+, por exemplo, terá assinatura de US$ 7, ligeiramente acima dos concorrentes. Já o pacote mais popular da Netflix sai por US$ 13 lá fora – aqui no Brasil, o mínimo é de R$ 21,90. Saiba sobre o que vai ter na Apple TV Plus e como assinar:

Quando a Apple TV Plus chega ao Brasil

A data de lançamento da Apple TV+ no Brasil e nos Estados Unidos é 1º de novembro.

Quanto custa a assinatura da Apple TV+

No Brasil, a Apple TV+ sai por R$ 9,90. Já nos Estados Unidos, a assinatura custa US$ 4,99. O período de teste é de sete dias, ao contrário de concorrentes como Netflix que oferecem trinta dias gratuitos aos novos usuários.

Quem comprar um novo dispositivo da Apple, como iPhone, iPad, iPod Touch, Mac ou Apple TV, ganha um ano de assinatura gratuita. O plano possui a função família e pode ser utilizado por até seis pessoas.

O que vai ter na Apple TV+

A Apple alocou US$ 1 bilhão para a criação de conteúdo original, incluindo gigantes como a apresentadora Oprah Winfrey e o roteirista Steven Spielberg. A plataforma estreia já com produções como The Elephant Queen, Dickinson e For All Mankind. Confira outros dos conteúdos disponíveis na Apple TV+:

The Morning Show

A série original é produzida pelas atrizes Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. Jennifer Aniston interpreta Alex Levy, apresentadora de um programa matutino que denúncias de abuso sexual contra seu companheiro de trabalho Mitch Kessler (Steve Carell).

Snoopy no Espaço

Na animação, o beagle Snoopy aceita um convite da NASA e realiza o sonho de ser um astronauta, ao lado do companheiro Woodstock. O conteúdo comemora os cinquenta anos da expedição Apollo 11, que levou o homem a pisar na Lua pela primeira vez.

Onde acessar a Apple TV+

O streaming pode ser utilizado no aplicativo Apple TV (já instalado de fábrica nos dispositivos da empresa) e em alguns modelos de Smart TVs da Samsung. O serviço também está disponível online pelo site da Apple TV.