Room Planner Aplicativos como o Room Planner podem ajudar na decoração dos ambientes

Mudar de casa em meio a uma pandemia é desafiador — especialmente se a casa nova for longe, impossibilitando as visitas sucessivas ao imóvel para gradualmente decidir como ajeitar as coisas.

Quem planeja se mudar pode se preparar bem para fazer da chegada na casa e da decoração dos ambientes um processo mais suave (e, se você já visitou a casa nova para tirar fotos e medidas, use essa informação). Com modelos 3D e aplicativos de realidade aumentada, você pode projetar os cômodos, selecionar as cores das paredes e até fazer experimentos com móveis virtuais. A seguir, confira um guia de como colocar isso em prática.

Passo 1: medir todos os espaços

Se você não conseguir uma planta detalhada com seu corretor e tiver alguma oportunidade de visitar a casa nova, faça a planta por conta própria. Uma trena e um bloco de notas são eficientes e baratos, mas é possível fazer medições aproximadas com seu smartphone.

O aplicativo Medida — da Apple, para iOS — e a ferramenta Measure — do Google, para Android — usam as câmeras dos telefones e tecnologia de realidade aumentada para calcular distâncias entre pontos, então aproveite esses números de dimensões de cômodos, pés direitos e tamanhos de janelas e portas (luz insuficiente e outros fatores influenciam na precisão da tecnologia, mas quase sempre é possível obter uma ideia geral).

Aplicativos que escaneiam recintos, às vezes usados por empreiteiros, são outra opção. Basta seguir as instruções na tela e mover o dispositivo ao redor para capturar as dimensões e criar uma planta do espaço. O AR Plan 3D, para Android e iOS (custa US$ 8 para usar sem anúncios), é um desses aplicativos, assim como o Magicplan, que cobra US$ 10 por mês pelo serviço. O RoomScan Pro para iPhone e iPad, que custa US$ 8,50, é um software similar.

Se a mudança for para um apartamento, tire as medidas também das escadas do prédio, dos corredores, dos elevadores e das portas principais. Não seria nada agradável descobrir no dia da mudança que seu enorme sofá ou sua mesa de sinuca não passam pelas escadas ou pelo portão.

Passo 2: mapeie o lar

Quando tiver tomado todas as medidas, desenhe a planta de cada cômodo para poder planejar onde vai colocar cada móvel. É possível fazer um esboço aproximado mesmo sem medidas muito precisas. Uma maneira de visualizar o espaço (e os móveis dentro dele) é usar algum aplicativo de design de interiores com visualizações 2D e 3D.

O Home Design 3D e o Planner 5D (ambos disponíveis para Android e iOS, com versões pagas a partir de US$ 7) são dois aplicativos fáceis de usar nessa categoria. Depois de inserir as dimensões do cômodo, use as ferramentas dos softwares para decorar o ambiente e preenchê-lo com móveis virtuais, selecionando os itens com o toque, arrastando e colocando onde quiser.

Passo 3: pintura com pixels

Alguns aplicativos de plantas de imóveis permitem pintar as paredes virtualmente, mas várias fábricas de tinta possuem seus próprios aplicativos e ferramentas de escolha de cores online. O aplicativo Color Portfolio, da Benjamin Moore, e o ColorSnap Visualizer, da Sherwin-Williams, vêm carregados com as tonalidades de cores fabricadas pelas empresas, enquanto o ProjectColor, da Home Depot, conta com as tonalidades de tintas da Behr e da Glidden (todos os aplicativos estão disponíveis para Android e iOS).

Muitos desses softwares funcionam de maneira similar: aponta-se a câmera do celular para uma parede ou carrega-se uma foto do cômodo para depois escolher entre uma série de amostras de cor até encontrar uma que agrade.

Aplicativos de pintura de parede dão uma ideia de como as cores modificarão seu espaço, mas fatores como a tela do smartphone e a iluminação do cômodo no momento da captura da imagem podem alterar a aparência final das tonalidades. Mas, se a decisão é se as paredes da cozinha devem ser pintadas de verde samambaia ou azul celeste, a pintura digital facilita muito a busca refinada na paleta de cores.

Passo 4: experimente remotamente e compre

Muitos softwares 3D fornecem modelos de móveis para você decorar a casa virtualmente, mas como fica quem quiser testar modelos verdadeiros de móveis que realmente possa comprar? Em alguns aplicativos, isso é possível. O Room Planner, por exemplo, usa réplicas virtuais de móveis da Ikea a partir do catálogo da loja. É fácil criar plantas bidimensionais e em 3D com o aplicativo, mas atenção: o software ocupa mais de 1 gigabyte no seu dispositivo Android ou iOS. As assinaturas custam a partir de US$ 5 por semana.

Dê uma fuçada nos aplicativos de suas lojas favoritas de móveis: muitos deles permitem que você aplique modelos digitais dos produtos sobre imagens de cômodos do seu lar na tela do celular. O aplicativo Ikea Place, para iOS (grátis), inclui amostras virtuais de móveis, assim como o aplicativo da Wayfair, também grátis, para Android e iOS.

Os aplicativos da Houzz e da Build With Ferguson exibem variados produtos em duas dimensões ou realidade aumentada, e o aplicativo da Amazon tem uma ferramenta chamada "View in Your Room" (Visualize no seu cômodo). Os resultados obtidos com esses aplicativos podem não parecer efeitos especiais de Hollywood, mas dão uma boa ideia de como aquela poltrona vai ficar naquele canto quando você finalmente se sentar nela após a mudança. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL