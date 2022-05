Annegret Hilse/Google - 31/8/2021 Google é conhecido pelo buscador de conteúdos, que vasculha páginas da internet e as organiza para o usuário a partir de relevância

Embora a barra de pesquisa do Google possa ser uma mão na roda, o buscador pode revelar informações pessoais de pessoas que não querem ter essas informações públicas na internet — aumentando a exposição dos usuários a crimes cibernéticos, como roubo de identidade ou fraude financeira.

Sabendo disso, a gigante da tecnologia apresentou em 27 de abril uma ferramenta que dá ao usuário o poder de remover conteúdos sensíveis da busca da web, como RG, CPF, contas bancárias, cartões, assinaturas e documentos.

Segundo a empresa, a exposição dessas informações podem levar à prática de doxxing, “que ocorre quando seus dados de contato são compartilhados de forma maliciosa”, explica a companhia.

Para pedir a remoção, o usuário deve indicar o que precisa ser removido. Só aí que o Google irá analisar o caso, que pode ser negado, se a companhia julgar conveniente.

A companhia informa que, para ser realizada a remoção, é preciso que as informações estejam públicas, que haja ameaça à identidade da pessoa e incentivo para comportamentos maliciosos.

Remover conteúdos do Google

Siga o passo a passo abaixo:

- Vá até a página de ajuda de pesquisa do Google

- Leia os termos e clique em “Iniciar solicitação de remoção”

- Responda “Não, prefiro não fazer isso” após a pergunta “Você entrou em contato com o dono do site?”

- Clique em “Informações pessoais, como números de identificação e documentos particulares”

- Preencha o formulário com as informações que deseja remover

- Você deve copiar o endereço de sites em que essas informações estejam expostas. Aqui, não há limite de URLs que podem ser enviados de uma vez só

- Envie a solicitação

Depois de realizar todo o processo, o Google irá enviar um e-mail com a confirmação do envio do formulário. A companhia informa que irá notificar caso o conteúdo seja removido ou não.