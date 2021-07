Leszek Pawlowicz e Christian Downum/Northern Arizona University Objetos categorizados pela IA

Uma peça-chave do trabalho do arqueólogo envolve o tedioso processo de categorizar fragmentos de cerâmica em subtipos. Se você perguntar aos arqueólogos por que eles colocaram um fragmento em uma categoria específica, muitas vezes lhes é difícil dizer o que exatamente os levou a essa conclusão.

“É como olhar para uma fotografia do Elvis Presley e olhar para a foto de um imitador”, disse Christian Downum, professor de antropologia da Northern Arizona University. “Você sabe que algo está errado com o imitador, mas é difícil especificar por que ele não é o Elvis”.

Mas os arqueólogos agora demonstraram que é possível programar um computador para fazer essa parte crítica de seu trabalho da melhor maneira possível. Em um estudo publicado na edição de junho do Journal of Archaeological Science, os pesquisadores relataram que um modelo de deep-learning [aprendizado profundo] classificou imagens de fragmentos decorados com a mesma precisão - e, às vezes, até com mais precisão - que quatro arqueólogos especialistas.

“Não fere meus sentimentos”, disse Downum, um dos autores do estudo. Em vez disso, disse ele, deve melhorar o campo, liberando tempo e substituindo “o processo subjetivo e difícil de classificação por um sistema que dá o mesmo resultado todas as vezes”.

O estudo se concentrou na porcelana branca Tusayan, um tipo de cerâmica pintada à mão que foi usada para servir comida e armazenar água nos cânions e mesas do nordeste do Arizona entre 825 e 1300. Na década de 1920, os arqueólogos descobriram que as peças da porcelana branca Tusayan tinham padrões consistentes dependendo do período de tempo em que foram criadas.

Os pesquisadores recrutaram quatro dos analistas mais experientes desse tipo específico de cerâmica. Cada um havia passado mais de trinta anos analisando cerâmicas e classificado dezenas de milhares de fragmentos de porcelana branca Tusayan.

Eles também passaram cerca de quatro horas treinando uma rede neural, um sistema matemático complexo que pode aprender tarefas específicas por meio da análise de grandes quantidades de dados, para classificar fotografias de peças de porcelana branca Tusayan.

Humanos e máquinas foram encarregados de categorizar milhares de imagens em um dos nove tipos conhecidos e foram avaliados quanto à precisão de suas respostas.

Em termos de precisão, a rede neural empatou com dois dos analistas humanos e venceu os outros dois, descobriram os pesquisadores.

A máquina também foi muito mais eficiente. Como a tarefa era enfadonha, nenhum dos analistas humanos quis examinar todas as 3 mil fotos sem parar, disse Leszek Pawlowicz, membro adjunto do corpo docente da Northern Arizona University e também autor do estudo. Portanto, embora provavelmente pudessem ter concluído a tarefa em três horas, cada um conduziu a análise por meio de várias sessões ao longo de três a quatro meses.

A rede neural passou pelas milhares de imagens em poucos minutos.

O programa de computador não foi apenas mais eficiente e preciso que os arqueólogos. Também conseguiu articular melhor a razão por que classificara os fragmentos de certa maneira em comparação com seus concorrentes de carne e osso. Em um caso, o computador ofereceu uma observação inteligente que era nova para os pesquisadores: ele apontou que dois tipos semelhantes de cerâmica com elementos de design de linha farpada podiam ser distinguidos pelo fato de as linhas estarem em ângulos retos ou paralelas, disse Pawlowicz.

A máquina também superou os humanos ao oferecer apenas uma resposta para cada classificação: os arqueólogos participantes muitas vezes discordaram sobre como os itens deviam ser categorizados, um problema conhecido que costuma atrasar os projetos arqueológicos, disseram os autores.

Desde que o estudo começou a circular, alguns arqueólogos vêm compartilhando com os autores a preocupação de que eles serão substituídos por máquinas. Downum e Pawlowicz disseram que não estão preocupados com essa possibilidade.

“Somos nós que decidimos o que é importante estudar”, disse Downum. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU