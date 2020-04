Bill O'Leary/Washington Post Brittany Kaiser, ex-Cambridge Analytica, diz: "Fomos enganados a entregar nossos dados"

A americana Brittany Kaiser, de 34 anos, já teve alguns motivos para lamentar a eleição de Donald Trump à presidência dos EUA. O maior deles? A postura de Trump face a crise do coronavírus. Mas o arrependimento dela não é só de quem ‘votou errado’. É de quem teve papel importante para que Trump chegasse à Casa Branca. A texana foi um dos principais nomes por trás da Cambridge Analytica (CA), firma de marketing político que prestou serviço para a campanha do republicano e causou a principal crise da história do Facebook.

Em março de 2018, uma reportagem do The Observer revelou que a empresa roubou os dados de 87 milhões de pessoas na rede social para influenciar resultados das eleições no País. Enquanto o caso fervia, Brittany, que também trabalhou nas campanhas de Barack Obama, se tornou delatora e passou a colaborar com autoridades britânicas e americanas. A história está no livro Manipulados, lançado no final do ano passado. Com a autoridade de quem viu como funciona as entranhas da indústria de dados, ela quase não usa serviços de gigantes como Amazon, Facebook e Google. Mais ainda: em entrevista ao Estado, ela sugere que as pessoas deveriam ser pagas pelos dados que fornecem para as empresas.

Na conversa, ela também falou sobre a atuação da CA no País – segundo documentos revelados por Brittany, a empresa negociou com um candidato à presidência nas eleições de 2018. O nome não foi revelado, mas ela diz que não ficaria surpresa se esse político tivesse sido Jair Bolsonaro.

Ao ver a postura de Trump frente à crise do coronavírus, a sra. se arrepende de ter o ajudado a se eleger?

Com certeza. Ele viola dados e tem uma relação relaxada com a verdade. Isso começou na campanha, quando a desinformação era usada para acabar com intenções de voto e aumentar a desconfiança com o governo. Desde a posse, Trump e sua administração transformaram informações digitais em armas. Mas hoje estamos numa crise médica, algo sobre o que não se pode mentir. Não se pode fugir e fazer um vírus parecer irrelevante. Não dá para ignorar o fato de que pessoas estão morrendo – nem o fato de que Trump disse que o vírus ‘nem chegaria nos EUA’.

No livro, a sra. conta como Facebook, Twitter e Google emprestaram funcionários para a campanha de Trump. O mesmo foi oferecido para a campanha de Hillary Clinton, mas os democratas rejeitaram. Essas plataformas contribuíram para eleger Trump?

Sim. As táticas de micro segmentação de anúncios, oferecidas por essas empresas, podem garantir sucesso a uma campanha política se usadas desde o início de uma campanha. Para Alexander Nix (presidente da CA), é possível vencer se você começa a usar dados seis meses antes da eleição. Se começa entre nove meses e um ano, a chance é muito boa. Com dois anos, a vitória é praticamente garantida. É algo a se considerar em campanhas de reeleição. A equipe de Trump tem os mesmos dados e funcionários desde 2016.

O que mudou de 2016 para cá, na sua visão? O uso do WhatsApp, por exemplo?

O WhatsApp ficou menos seguro. A criptografia foi enfraquecida, o que levou à saída dos fundadores. Eles se opuseram a Mark Zuckerberg. Hoje, mais dados são coletados lá para gerar propagandas no Facebook. Além disso, o WhatsApp foi concebido para encaminhamento de mensagens, o que deixa fácil viralizar informação – ou desinformação, se esse for o interesse. É uma grande tragédia para o cidadão comum: é uma ferramenta que pode ser abusada em campanhas pois não há como monitorar publicamente o que circula dentro dela. É o tipo de campanha viral que causou genocídio em Mianmar. É um caso extremo, mas mesmo no centro do espectro, o WhatsApp pode ter um impacto negativo porque ninguém pode olhar publicamente de onde veio determinada informação.

Há uma onda conservadora global, que parece impulsionada pela internet. Por que a extrema direita parece ser capaz de usar dados melhor do que seus adversários?

Não é que eles sejam melhores. Eles estão dispostos a fazer isso. Na campanha de Trump, dados foram usados para achar quem apoiava Hillary e nunca votaria nele. Essas pessoas eram bombardeadas com desinformação sobre a candidata, para que não tivessem vontade de ir votar. Era conteúdo sexista, racista, muitas vezes com calúnia e acusações que se provaram falsas. Naquela época, era muito fácil criar micro segmentações de diferentes partes da população e esconder essas táticas. É algo perigoso.

Desde 2016, o Facebook tomou várias medidas para mudar. Como vê a empresa hoje?

Eles foram negligentes desde o começo, ao criar um programa que permitiu a mais de 40 mil companhias acessar dados de seus usuários – e não só de quem consentiu com isso. Se você estava no Facebook antes de abril de 2015, sua privacidade não pode ser recuperada. Suas informações ainda estão em milhares de bancos de dados de todo o mundo. De lá para cá, isso só piorou. O Facebook deu alguns passos ao alertar quando uma propaganda é política, mas isso não é óbvio em todos os casos. O conteúdo de anúncios políticos não é moderado, não precisam respeitar leis – em prol da liberdade de expressão. E há recursos criados recentemente que tornaram mais difíceis a identificação sobre quando alguém vira alvo de campanha.

Existe uma Cambridge Analytica de 2020? Que empresas assustam você?

Infelizmente, não existe mais apenas uma CA. Há centenas de CAs espalhadas por aí. Houve uma proliferação de de empresas do tipo “propaganda como serviço”, com táticas ainda mais avançadas que as da CA e especialidades como criar contas falsas e fazendas de robôs. São táticas que, até onde sei, a CA não utilizava. Muitos dos meus ex-colegas criaram suas próprias empresas, como a Human Behavior e a Data Propria. Há também a Giles-Parscale, que está fazendo as mesmas coisas que faziam em 2016, provavelmente com mais sofisticação e dinheiro. Tenho fortes razões para acreditar que eles estão usando os mesmos pacotes de dados que usaram da última vez.

Nos arquivos que a sra. publicou sobre a atuação da CA no Brasil, há a menção de um possível cliente, candidato à presidência em 2018. Quem era?

Gostaria de ter esse nome, mas passei o projeto adiante antes de chegar nesse ponto. Tudo o que sei sobre a CA no Brasil está publicado no meu Twitter. Mas meu palpite é de que seria Jair Bolsonaro. A campanha dele operou com táticas muito similares às empregadas por Trump. Chutaria que, por trás das mesmas táticas, há os mesmos indivíduos.

Segundo os documentos, o consulado britânico em São Paulo marcou reuniões para a CA com possíveis clientes. É um procedimento normal?

Quando você é uma empresa de outro país, o consulado ajuda a fazer apresentações e marcar reuniões. Queríamos ser apresentados a empresas e políticos que pudessem usar nossos serviços.

Houve algum resultado prático?

Tenho quase certeza que na viagem seguinte de Mark (Turnbull, diretor da CA que veio ao País) aconteceram muitas reuniões com gente muito importante. Ele se encontrou com membros do governo, membros da sua agência de inteligência e muitas companhias e investidores. Claro, tínhamos por aí os nossos parceiros da Ponte Estratégia (consultoria brasileira que chegou a firmar parceria com a CA, mas cancelou o elo cerca de seis meses antes da eleição), e eles nos apresentaram a algumas pessoas.

A sra. usa serviços de empresas conhecidas por usar dados, como Google, Amazon e Facebook?

Uso de forma limitada os serviços de cada uma dessas companhias. Tenho uma conta no Facebook, mas não tenho apps no celular. Só uso no meu notebook. Ainda uso o Google, mas para enviar e-mails uso o ProtonMail. Abri uma conta na Amazon algumas semanas atrás, por causa da quarentena, já que todas as lojas estão fechadas. Mas a questão não é deletar todas essas contas. É usá-las de maneira responsável.

No livro, você afirma que a comunicação com o Facebook antes do escândalo era pequena. E hoje? Você já teve a chance de conversar com Mark Zuckerberg?

Não falo com o Facebook diretamente. Normalmente, testemunho contra eles. Já pedi publicamente e em particular para que mudem suas políticas e posturas sobre como usam dados. Já pedi que reconheçam a propriedade de dados das pessoas e as recompensem de alguma forma por isso. Quando me tornei uma delatora, não queria destruir o Facebook, só queria que parassem de abusar dos dados das pessoas. Já me ofereceram reuniões com a (diretora de operações) Sheryl Sandberg e com gente de privacidade. Já me comuniquei com a equipe de privacidade, mas não tenho interesse em encontrá-los ao vivo até que levem a sério alguma de minhas preocupações.

A sra. diz que devemos ser pagos pelos nossos dados. Como assim?

Desde que passamos a carregar dispositivos, produzimos muitos, mas muitos dados dos quais não estamos cientes. É uma indústria invisível para os indivíduos que estão produzindo ativos. Fomos enganados para dar aquilo que é incrivelmente valioso. Poucas empresas se esforçam para informar integralmente o que vão coletar, ou obter consentimento informado. Nós temos de ser proprietários dos nossos dados. Pense comigo: ao oferecer sua casa no Airbnb, você sabe quem os hóspedes são, porque se hospedam e por quanto tempo vão ficar. Daí, há um acordo sobre o preço, antes da entrega das chaves. Tem de ser assim com os dados. Existe habilidade para que eles sejam um equalizador: se quem tem baixa renda puder ser recompensado por seus dados, é possível tirar milhões da pobreza. Os dados têm valor exponencial, dependendo a quem você decide vender e como é usado. Mas antes de incentivar as pessoas a fazer isso, preciso ter certeza de que nossos direitos básicos estão garantidos.