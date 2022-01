Yonhap/EFE Metaverso foi uma das tendências de 2022 presentes na Consumer Eletronics Show (CES) 2022, em Las Vegas, EUA

Todo ano dou uma olhada nas novidades para o consumidor de tecnologia a fim de guiá-lo em meio ao que você talvez espere comprar – e o que provavelmente será uma moda passageira.

Muitas das mesmas “tendências” aparecem repetidamente porque, em poucas palavras, a tecnologia leva um bom tempo para amadurecer antes de a maioria de nós realmente querer comprá-la. Isso também se aplica a este ano. Algumas tendências de 2022, que as empresas de tecnologia estão lançando, são coisas das quais você já deve ter ouvido falar.

Um dos principais exemplos é a realidade virtual, a tecnologia que envolve usar um par de óculos nada discretos e controles para jogar videogames em 3D.

Isso é o que se espera ser o foco das atenções novamente este ano, a ideia vendida pelo fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e por outros fãs da tecnologia como “o metaverso”.

Outra categoria que promete gerar grande interesse será a chamada casa inteligente, a tecnologia para controlar eletrodomésticos com comandos de voz por meio de alto-falantes ou selecionando um botão em um smartphone. A verdade é que o setor tem tentado levar esse tipo de tecnologia para dentro de nossas casas há mais de uma década. Em 2022, esses produtos talvez comecem finalmente a parecerem práticos o suficiente para serem adquiridos.

Outra tecnologia que surge mais uma vez nesta lista é a de equipamentos digitais para monitorar nosso condicionamento físico e nos ajudar a diagnosticar possíveis doenças. E as montadoras, que há muito falam a respeito de carros elétricos, estão começando a acelerar seus planos para cumprir a meta americana de acabar gradualmente com a produção de carros movidos a gasolina até 2030.

Aqui estão quatro tendências tecnológicas que invadirão nossas vidas em 2022.

1. Bem-vindos ao metaverso

Há mais de uma década, os especialistas em tecnologia vêm sonhando com uma era em que nossas vidas virtuais tenham um papel tão importante quanto nossas realidades físicas. Em teoria, passaríamos muito tempo interagindo com nossos amigos e colegas no espaço virtual e, como consequência disso, gastaríamos dinheiro por lá também, com roupas e objetos para nossos avatares digitais.

“Estamos em um mundo onde as pessoas, várias vezes por dia, produzem uma imagem refletindo a si mesmas”, disse Matthew Ball, capitalista de risco que já escreveu bastante sobre o metaverso. “A próxima fase pega essa representação visual e a dimensiona. Então você entra em um ambiente e se expressa por meio de um avatar.”

Parece coisa de filme de ficção científica. Mas durante o segundo ano da pandemia, um número considerável de fatores surgiu ao mesmo tempo para tornar o metaverso mais realista, disse Ball.

Por um lado, a tecnologia ficou melhor. No ano passado, o Facebook anunciou que passaria a se chamar Meta, depois de vender 10 milhões de seus fones de ouvido para realidade virtual, o Quest 2, o que foi considerado um marco.

Por outro, muitos de nós estavam dispostos a ostentar com nossos “eus digitais”. Diversos investidores compraram tokens não fungíveis (NFTs), que são objetos digitais únicos adquiridos com criptomoedas. O rapper Eminem e outros investidores desembolsaram centenas de milhares de dólares para fazer parte de uma espécie de iate clube virtual.

E mais ainda está por vir neste ano. A Apple planeja lançar seu fone para realidade virtual, que parecerá um par de óculos de esqui e, para conquistar poder computacional, contará com um dispositivo de computação separado que será usado em outras partes do corpo. A Apple não quis se pronunciar sobre o lançamento.

O Google também desenvolve produtos de realidade virtual há anos. E a Microsoft oferece um dispositivo de realidade virtual para empresas e agências governamentais.

Entretanto, o metaverso poderia se revelar uma moda passageira, dependendo dos produtos lançados e de quem os compra. Carolina Milanesi, analista de tecnologia de consumo da empresa de consultoria Creative Strategies, disse temer que a tecnologia possa se tornar um reflexo dos poucos privilegiados capazes de bancar mimos para seus “eus digitais”.

“O mundo dos barcos é dominado por homens brancos de meia-idade de classe alta”, disse ela. “Vamos apenas transferir tudo isso para o metaverso?”

2. A casa inteligente

Nos últimos anos, eletrodomésticos inteligentes como termostatos conectados à internet, fechaduras automatizadas e aspiradores de pó robôs avançaram bastante. Os dispositivos tornaram-se acessíveis e funcionaram de forma confiável com assistentes digitais como a Alexa da Amazon, a assistente do Google e a Siri da Apple.

Mesmo assim, a tal casa inteligente permaneceu, em grande parte, caótica. Muitos eletrodomésticos inteligentes não funcionam bem em conjunto com outras tecnologias. Algumas fechaduras automatizadas, por exemplo, funcionam apenas com celulares da Apple, mas não com modelos Androids. Já outros termostatos eram controlados com comandos de voz para a assistente do Google, porém não operam com a Siri.

A falta de compatibilidade criou problemas de longo prazo. Uma fechadura compatível com celulares da Apple não é útil para o integrante da família ou futuro inquilino que prefere o sistema operacional Android. Também seria mais prático se nossos eletrodomésticos um dia pudessem, de fato, conversar uns com os outros; como uma máquina de lavar avisando a uma secadora que as roupas estão prontas para serem secas.

Este ano, os maiores rivais do setor de tecnologia – Apple, Samsung, Google e Amazon – estão se comportando bem entre si para tornar a casa inteligente mais prática. Eles planejam lançar e atualizar a tecnologia para uso doméstico de modo que ela siga o Matter, um novo padrão que permite a comunicação de dispositivos inteligentes em uma casa, independentemente da assistente virtual ou da marca do celular. Espera-se que mais de 100 produtos inteligentes de uso doméstico passem a seguir esse padrão.

“Estamos todos falando um idioma comum com base em tecnologias já comprovadas”, disse Samantha Osborne, vice-presidente de marketing da SmartThings, a empresa de automação residencial da Samsung.

Por isso, posteriormente neste ano, quando você for comprar um produto como uma fechadura automatizada, procure pela etiqueta indicando que o dispositivo é compatível com o padrão Matter. No futuro, seu despertador inteligente talvez seja capaz de dizer às suas lâmpadas inteligentes para acenderem quando você acordar.

3. Saúde conectada

Dispositivos como o Apple Watch e o Fitbit, que nos ajudam a monitorar nossos movimentos e frequência cardíaca, são cada vez mais populares. Não à toa, as empresas de tecnologia estão testando atualmente dispositivos portáteis menores que reúnem dados mais profundos sobre nossa saúde.

A Oura, uma empresa de tecnologia de saúde, apresentou recentemente um novo modelo de seu anel, o Oura Ring, que conta com sensores capazes de monitorar indicadores como a temperatura corporal, para prever com precisão os ciclos menstruais. Nesta semana, na CES, uma feira de tecnologia em Las Vegas, outra startup de tecnologia para cuidados de saúde lançou um anel semelhante que reúne dados como a frequência cardíaca, temperatura e outros parâmetros para informar o usuário a respeito de possíveis doenças crônicas.

Os especialistas médicos há muito chamam a atenção para as possíveis consequências do uso da tecnologia para a saúde. Sem o contexto adequado, os dados coletados poderiam levar a diagnósticos equivocados e fazer as pessoas se tornarem hipocondríacas. Mas se os kits de teste rápido para covid-19, em grande parte esgotados, servirem de indicador, muitos de nós parecem prontos para serem proativos no monitoramento de nossa saúde.

CES 2022: Veja os aparelhos e aplicativos que vão ajudar a cuidar da sua saúde









Foto: Avokad A Avokad fez um aparelho em forma de abacate em que os usuários assopram e, por meio de um nano-sensor, ele é capaz de medir as cetonas na respiração. A inteligência artificial é capaz de mostrar uma pontuação de cetonas e monitorar o metabolismo de queima de gordura de uma pessoa. Também inclui sugestões baseadas em IA para ajudar os usuários a planejar as refeições. Foto: BBalance O BBalance criou uma escala baseada em um tapete que é capaz de dar aos usuários pontuações e recomendações sobre como melhorar a postura. O tapete também pode fornecer, ainda, informações sobre seu peso diário equilibrado e o quão de acordo ele está, segundo os objetivos de saúde dos uusários. As informações são enviadas para um aplicativo e o usuário pode escolher se deseja ou não visualizar o valor do seu peso. Foto: Circular O Circular Ring é um anel que se propõe a melhorar o sono e as atividades físicas do usuário por meio do monitoramento de aspectos como oxigenação no sangue, temperatura corporal, taxa de respiração e ciclos de sono, por exemplo. A partir dessas informações, o anel envia relatórios para um app, que o usuário pode consultar via celular, sobre desempenhos físicos e do sono. Foto: Owlet A Owlet lançou um novo sistema de monitoramento de bebês chamado Dream Duo, criado para ajudar a monitorar o sono de um bebê e fornecer informações sobre as necessidades de sono da criança. O sistema inclui um monitor de meia vestível, uma câmera de vídeo HD e um treinador digital de sono. Os pais também podem usar o Dream App para coletar informações sobre o estado de sono do bebê e a qualidade da 'soneca' ao longo do tempo. Foto: Abott A Abbott anunciou o Lingo, um adesivo que rastreia os principais sinais do corpo, como glicose, cetonas e lactato, voltado para atletas. Com o adesivo no corpo, os dados recolhidos pelo dispositivo são enviados via app no celular e fornecem relatórios sobre a saúde do usuário. Foto: Breathings A Breathings apresentou o Bulo, um pequeno aparelho que oferece exercícios respiratórios pessoais para os usuários. O dispositivo tem conectividade Bluetooth e salva dados de cada inspiração e expiração para ver os dados históricos da saúde pulmonar e, ainda, oferece planos de treino personalizados para melhorar a capacidade pulmonar com base nas informações. Foto: Omron Healthcare A Omron Healthcare anunciou uma nova ferramenta de monitoramento remoto de pacientes e monitores de pressão arterial conectados. A VitalSight foi projetada para ajudar a controlar a hipertensão, compartilhando dados para aumentar o engajamento e o tratamento. O kit VitalSight inclui um monitor de pressão arterial conectado e um "hub de dados" onde as informações podem ser compartilhados com pacientes e médicos. Foto: Wear & Hear BeHear SMARTO é um amplificador de som portátil para ajudar pessoas que tenham alguma dificuldade de audição no dia a dia. Com configurações automáticas e manuais, o ganho de volume no ambiente pode chegar a 70dB nos fones de ouvido com conexão Bluetooth, que compõe o kit do dispositivo. Na feira, a empresa disse que a tecnologia pode ser usada para conversas presenciais, ligações, áudio, TV e computadores. Foto: Business Wire A Onera Health mostrou um patch com um sistema de diagnóstico completo para distúrbios do sono que pode substituir sensores de monitoramento em casa. Segundo a empresa, o aparelho pode efetuar diagnósticos precisos e até dispensar a presença de um ambiente médico para exames relacionados ao sono. Foto: Center for Disease and control prevention A EveryDose divulgou um aplicativo de smartphone multifuncional que envia lembretes de remédios aos seus usuários. Entre as configurações, estão disponíveis alertas de interação entre medicamentos, alarmes individuais e um guia para os pacientes aprenderem a rotina de ingestão dos remédios diários. Foto: Patrick T. Fallon/AFP A Opteev trouxe para a CES o detector ViraWarn COVID-19, para testagem do coronavírus. A empresa projetou o ViraWarn para detectar o vírus transportado pelo ar e o dispositivo está dividido em dois tipos de produtos, com diagnóstico instantâneo e suporte para diversas variantes da doença. Foto: Withings A Withings apresentou o sistema Body Scan, uma espécie de balança que permite que os usuários tenham controle e informações sobre aspectos de saúde como composição corporal, frequência cardíaca e o monitoramento da idade vascular. Como outros aparelhos da feira, o dispositivo também é integrado com um aplicativo que reúne as informações individuais de cada usuário ao longo do dia.

4. Carros elétricos

No ano passado, o presidente Joe Biden anunciou uma meta ambiciosa: metade de todos os veículos vendidos nos Estados Unidos seriam elétricos, em vez de movidos a gasolina, até 2030. Como resultado disso, as principais montadoras estão promovendo seus carros elétricos, até mesmo na CES nesta semana. Na terça-feira, a Ford anunciou planos para aumentar a produção do modelo elétrico de sua picape F-150 Lightning. A General Motors planeja lançar uma versão movida a bateria da picape Chevrolet Silverado. Outras fabricantes, como a Mercedes-Benz, disseram ter planos para o lançamento de carros elétricos nos próximos anos.

CES 2022: Confira os carros mais futuristas da feira de tecnologia









Foto: Alex Wong/AFP A Sony foi a maior surpresa automotiva da feira: a gigante japonesa anunciou a criação de uma divisão de mobilidade e revelou o Vision-S 02, um protótipo de SUV elétrico altamente tecnológico Foto: BMW / Divulgação A BMW mostrou para o público a tinta automática que promete mudanças de cor com apenas o apertar de um botão. As primeiras variações devem ser de cores mais básicas, porém, os planos são de termos cores cada vez mais ousadas Foto: Mercedez / Divulgação A Mercedes-Benz apresentou seu novo carro elétrico para rivalizar com a Tesla. O EQXX pode rodar por mais de 900 quilômetros com apenas uma carga, segundo a montadora Foto: Chevrolet / Divulgação A Silverado é o mais novo nome a entrar na briga da categoria das picapes elétricas. A GM apresentou a picape elétrica Silverado EV 2024 na CES 2022 em Las Vegas Foto: Halo / Divulgação O Cadillac InnerSpace é um carro de luxo totalmente autônomo com um sistema de transmissão elétrico e vibrações de sobra. O conceito se juntará a outros no portfólio de conceito da montadora Halo, que inclui também uma aeronave monoposto elétrica vertical de decolagem e pouso Foto: BMW / Divulgação O mais recente veículo elétrico de alto desempenho da montadora alemã, e o segundo EV a ser lançado com a marca M. Quando for lançado no verão de 2022 no hemisfério Norte, o iX M60 terá dois motores elétricos, 610 cavalos de força de frenagem e terá até 450 km de alcance com uma única carga Foto: Stellantis A Chrysler, marca americana de propriedade da Stellantis, só venderá veículos elétricos até 2028. Para enfatizar essa mudança, a empresa revelou seu mais recente conceito, o crossover SUV Airflow com um perfil semelhante ao Tesla Model Y e ao Ford Mustang Mach-E. O veículo apresentado na CES pretende ser apenas um conceito, mas a Chrysler diz que iniciará a produção em 2025 Foto: Chevrolet / Divulgação A General Motors anunciou versões elétricas dos SUVs Chevy Equinox e Blazer, que estarão disponíveis em 2023. O Chevy Equinox elétrico pode ajudar a impulsionar a adoção mais ampla de veículos elétricos. A ideia da GM é eletrificar toda a sua linha até 2040

Apesar de haver muitos exageros no marketing dos carros elétricos, aqueles de nós em busca de veículos movidos a bateria em 2022 provavelmente ainda acabarão com um Tesla, disse Carolina. Isso porque ainda não vimos o uso generalizado da energia solar e estações de carregamento para carros elétricos, sobretudo nas áreas mais rurais. A Tesla está em vantagem porque vem lançando estações de recarga há anos, afirmou.

“Do ponto de vista da infraestrutura, há muito que ainda precisa acontecer”, disse ela. “Há muito burburinho, mas não sei o quanto dele é verdade.”