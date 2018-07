Leia mais iPhone faz 10 anos: lembre a evolução do smartphone

Em 9 de janeiro de 2007, Steve Jobs subiu ao palco da Macworld, conferência anual da Apple, e apresentou o que viria a ser uma das maiores revoluções da história da tecnologia: o iPhone. Classificado, pelo próprio Jobs, como um “iPod com tela widescreen e controles por toque, um telefone portátil revolucionário e um dispositivo avançado de comunicação com a internet”, o celular da Apple surpreendeu com funções complexas para um dispositivo tão pequeno, além do design moderno e refinado.

Abaixo, é possível ver o vídeo de lançamento da primeira versão. É interessante ver Steve Jobs confiante ao apresentar seu produto, mas ainda com traços de receio do que viria pela frente:

Desde então, o iPhone passou por várias mudanças. É até mesmo difícil comparar a primeira versão com o iPhone 7 Plus, recém-lançado. No entanto, ele continua sendo o principal produto da Apple e ainda cumpre as mesmas funções do aparelho apresentado por Jobs há dez anos: é um telefone que reproduz filmes, música e programas de TV, além de ser possível transferir seus favoritos do computador e sincronizar as fotos.

É curioso notar, porém, as configurações, que eram incríveis: tela de 3,5 polegadas com resolução de 320 x 480 p, armazenamento interno de até 16 GB e câmera de 2 MP. O preço era de acordo com a média dos outros celulares: US$ 499. O dispositivo chegou ao mercado norte-americano em 29 de junho de 2007 e, somente no primeiro dia, 525 mil unidades foram vendidas. No fim do mesmo ano, o iPhone estreou no Reino Unido, na França, na Itália e, a partir daí, em todo o mundo.