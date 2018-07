Foto: Carolina Ingizza/Estadão O Google Fotos, como o próprio nome revela, é o aplicativo de imagens do Google. Ele foi desenvolvido para aliar a nuvem da empresa com um assistente pessoal inteligente que identifica e melhora as fotos do usuário. O app é uma solução bastante prática (e gratuita) para quem precisa de um backup de suas imagens. Além disso, o assistente melhora a localização das imagens — já que ele as divide por rostos, localização, temas — e ainda cria GIFs, vídeos, colagens e panoramas. Nesta galeria, nós preparamos dicas para quem quer se aventurar pelo serviço!

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Se suas fotos estiverem em um dispositivo móvel, seja Android ou iOS, é só instalar o aplicativo do Google Fotos que ele mesmo vai fazer o backup das imagens da sua galeria do iPhone. Se quiser sincronizar imagens de um computador, basta baixar o aplicativo e escolher em qual pasta estão as imagens a serem importadas. Os usuários de iOS só tem que tomar cuidado como o iCloud, porque algumas imagens podem estar armazenadas somente na nuvem, o que impede o Google Fotos de baixá-las. Por isso, faça download de tudo para os dispositivos antes de começar a transferir para o app.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Uma das maiores vantagens da aplicação é que desde o momento em que ela baixa suas imagens, o assistente começa a catalogá-las. Com isso, encontrar fotos específicas fica muito mais fácil. O sistema de reconhecimento do Google identifica rostos, objetos, animais e localizações. Pense em atributos de uma foto e busque por eles. Ao digitar “cachorro”, por exemplo, o Google Fotos vai mostrar todas as imagens com cães da sua galeria. Outra coisa útil é a identificação de pessoas. Ao clicar num rosto recorrente em suas imagens (seja o seu ou o de um amigo), é possível informar a qual pessoa aquela face corresponde, o que facilitará as buscas futuras.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Editar as fotos no aplicativo é bastante intuitivo. Depois de escolher a imagem a ser editada, é só clicar no ícone de lápis na barra inferior. Em seguida, aparecerá um menu repleto de filtros, bastante parecido com o do Instagram. Ali, o usuário pode escolher um deles ou seguir para uma edição autoral, em que pode selecionar a quantidade de luz, contraste, saturação e brilho da fotografia. Por último, há uma opção para cortar e endireitar a imagem, que é bastante simples de se usar com o touch. Quando a imagem estiver pronta, basta pressionar “salvar” na parte superior da tela.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Compartilhar suas fotos favoritas com os amigos fica ainda mais fácil com o app, que usa um sistema já conhecido pelos usuários do Google Drive. Ao selecionar uma ou mais imagens, basta clicar no ícone de seta para que o aplicativo ofereça a possibilidade de compartilhamento com contatos Google, endereços de e-mails ou números de telefone. No entanto, como o Google Fotos tem acesso à localização das imagens, as fotos compartilhadas carregam essa informação. Para desabilitar isso, é só ir até o menu, clicar em configurações e habilitar a remoção de geolocalização de itens compartilhados por link.

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Ao entrar no aplicativo, a galeria de imagens aparece dividida por dias. Ao fazer um movimento de pinça com os dedos, as fotos diminuem e aparecem mais imagens na tela, desta vez divididas por meses ou até por anos. Desse jeito, fica bem mais fácil procurar por fotografias antigas. Outra facilidade oferecida pelo touch é a seleção de múltiplos itens. Em vez de selecionar manualmente foto a foto, o aplicativo oferece a opção de selecionar a primeira, segurá-la e arrastar o dedo pela galeria para marcar várias fileiras (como se estivesse usando um mouse).

Foto: Carolina Ingizza/Estadão Ao excluir arquivos, muitas vezes nos enganamos. O Google Fotos entende isso e oferece uma função útil para recuperar aquelas imagens que foram deletadas sem querer. Quando uma foto é excluída, o aplicativo a retira da galeria, mas a mantém por até 60 dias na nuvem antes de excluí-las de fato. Caso você queira ter alguma de volta, é só ir no canto superior esquerdo, clicar em menu e depois ir até a lixeira. Ao encontrar a foto perdida, clique nela por alguns instantes e depois pressione “restaurar”.