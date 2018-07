Reuters

O astronauta britânico Tim Peake usou o Twitter na noite de quinta-feira, 24, para pedir desculpas a uma mulher para a qual ligou por engano do espaço, após digitar o número de telefone errado.

“Alô, é do planeta Terra?”, disse Peake, que iniciou no dia 15 de dezembro a viagem à Estação Espacial Internacional (ISS), na nave russa Soyuz TMA-19M.

Em um tweet, o astronauta, natural da cidade inglesa de Chichester e pai de dois filhos de 4 e 6 anos, explicou que sua intenção não era passar um trote.

“Eu gostaria de pedir desculpas à senhora para a qual liguei por engano, dizendo ‘Alô, é do planeta Terra?’. Não foi um trote, apenas um número errado”, disse o britânico em sua mensagem.

O astronauta passará seis meses no espaço, realizando experimentos científicos na ISS. Peake é o primeiro britânico a se unir à tripulação da Estação Espacial Internacional, empregado pela Agência Espacial Europeia (ESA).

I’d like to apologise to the lady I just called by mistake saying ‘Hello, is this planet Earth?’ – not a prank call…just a wrong number!

— Tim Peake (@astro_timpeake) 24 dezembro 2015