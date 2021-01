Shen Ting/The New York Times Signal e Telegram entram na disputa para oferecer aos usuários opções alternativas ao WhatsApp

Depois do aumento de downloads no aplicativo nas últimas semanas, o Telegram lançou uma atualização para manter os usuários por perto no app. Agora, é possível importar conversas do WhatsApp para o mensageiro, uma tentativa de facilitar a decisão dos usuários. O aplicativo é rival do WhatsApp, que viu muitos de seus usuários migrarem por conta das novas políticas de privacidade.

A atualização é um passo importante para o Telegram: a intenção da empresa é que os usuários possam migrar de mensageiro sem perder as mensagens que já haviam trocado no app do Facebook. O recurso, disponível para iOS e Android, indica nas conversas que elas foram importadas, mas permite que o contato, ou o grupo de contatos, veja todas as mensagens trocadas anteriormente.

Para ter acesso às conversas do WhatsApp, é necessário exportar a conversa desejada e enviar o arquivo para o app do Telegram. Depois, selecionar o contato ou o grupo para receber o arquivo. A funcionalidade já está disponível para os usuários.

Competição

Além do Telegram, o Signal também atualizou seu app nesta semana para continuar competindo com o WhatsApp. Usuários poderão, agora, enviar figurinhas, trocar o papel de parede dos chats e adicionar uma descrição pessoal no contato.

A iniciativa é a aproximação de um mensageiro com funções mais populares, utilizadas principalmente pelos usuários do app controlado pelo Facebook. A atualização foi anunciada no meio de janeiro, pelo site Android Police, mas estava disponível apenas na versão beta do app.

Segundo o site, a versão beta tinha 24 figurinhas animadas em caráter de teste. Já para os chats, cada conversa poderá ter seu papel de parede personalizado.

A atualização ainda inclui uma função de auto download de mídia para usuários de iOS, da Apple, além da opção de habilitar as configurações para uso de dados durante as chamadas.

As novas políticas de privacidade do WhatsApp deixaram muita gente confusa sobre continuar utilizando o serviço e sobre as possibilidades de migrar para outros apps de conversa. Segundo o Facebook, os novos termos querem oficializar o compartilhamento de dados entre os apps da empresa, o que não agradou muitos usuários.