Jhaymesisviphotography/Creative Commons Em 2016, as mulheres (67%) e os maiores de 25 anos (51,1%) foram os principais afetados pelos vazamentos.

O governo da Austrália vai começar a receber, por meio de um novo site, denúncias de casos de divulgação de fotos íntimas na web sem autorização, prática conhecida como "revenge porn" (pornô de vingança, em tradução livre). De acordo com a Universidade RMIT, que conduziu um estudo sobre o assunto ao longo de 2016 no país, uma em cada cinco australianas são vítimas desse tipo de abuso.

O portal vai permitir às vitimas reportar os abusos e receber apoio de órgãos do governo: o site vai direcionar as vítimas para registrar o caso na polícia, indicará apoio psicológico para a vítima, seus parentes e amigos e também colocará a pessoa em contato com advogados especializados em direito digital.

O portal será lançado oficialmente no início de 2018, mas já está em operação um projeto-piloto para que o governo analise a dimensão do problema no país.

De acordo com o site Mashable, a Austrália prometeu investir 4,8 milhões de dólares australianos (cerca de US$ 3,84 milhões) para desenvolver o portal. O projeto para conter esse tipo de abuso receberá um total de 10 milhões de dólares australianos (cerca de US$ 8 milhões).