REUTERS/China Daily Autoridades chinesas têm usado drones, reconhecimento facial e biometria para evitar fraudes no exame nacional.

As autoridades chinesas que aplicam um exame nacional para estudantes do ensino médio têm buscado alternativas tecnológicas para evitar fraudes nas provas “Gaokao”. O teste é bastante similar ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) brasileiro, e é prestado por milhares de jovens que buscam vagas em boas universidades do país.

Só que a média exigida é tão alta e a concorrência é tamanha que muitos alunos recorrem a alternativas ilícitas. Nos últimos anos, jovens apareceram portanto dispositivos com conexão Wi-Fi disfarçados de borrachas, cintos e relógios. Alguns chegaram a usar pequenos piercings na orelha para se comunicarem com cúmplices que os ajudavam do lado de fora da sala de prova.

Toda essa criatividade por parte dos jovens forçou as autoridades a elevarem o nível de segurança. Os centros que aplicam o exame já são equipados com detectores de metal, dispositivos de reconhecimento facial e leitores de impressão digital, bloqueadores de celulares, detectores de conexão wireless e até mesmo drones para ajudar a evitar trapaças.

Mesmo antes do exame começar na terça-feira, as autoridades já tinham detido 52 pessoas em todo o país. Os trapaceiros e seus cúmplices podem enfrentar até sete anos de prisão.

As universidades da província de Shandong proibiram seus estudantes de faltaram das aulas na terça e quarta-feira para evitar que eles prestem o Exame no lugar de colegas mais novos, informou a Agência Oficial de Notícias Xinhua.

A "cola" é mais comum para partes da prova que incluem questões de múltipla escolha, como matemática e inglês. Alguns segmentos, como a redação, no entanto, dificultam o processo de fraudar o exame. Ela é uma parte importante da prova e seu tema varia de província para província.