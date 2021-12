Reuters Google revela os termos mais buscados de 2021

2021 foi o ano em que expressões como ‘basculho’ entraram sem pedir licença no vocabulário do brasileiro. E antes de sair gritando — afinal, nem todo mundo tinha a propriedade do termo quanto Gil do Vigor — as pessoas foram buscar no Google o que o ‘elogio’ significava. Esse e outros termos foram revelados como tendências de pesquisas durante este ano, em um levantamento divulgado pela empresa nesta quarta-feira, 8.

Com 18 categorias, o Google mapeou tendências em diversas áreas, de perguntas a acontecimentos do ano, preços, letras de música e outras curiosidades. A palavra 'basculho' liderou o ranking de questionamentos do tipo "o que é" depois de ter virado meme no reality Big Brother Brasil 21, ainda no começo do ano.

De acordo com o Google, a segunda pesquisa do tipo "o que é" que mais atraiu a curiosidade dos internautas foi a palavra ‘cringe’, na onda da expressão que levou a internet de volta ao ano 2000 (inclusive com a máxima: se você não sabe o que é cringe, provavelmente você é cringe).

No topo de assuntos mais buscados do ano, apareceu Marília Mendonça após o acidente de avião que matou a cantora e outros quatro passageiros no início de novembro. A eterna rainha da sofrência também aparece em outras categorias como letras de música e acontecimentos.

Ainda, as pessoas mostraram maior interesse em saber mais sobre Karol Conká, na categoria personalidades, BBB 21, em programas de TV, Round 6, produção sul-coreana da Netflix, em séries e Olimpíadas, em acontecimentos.

Ainda, muitos temas ligados à pandemia apareceram: vacina covid-19, vacina da covid-19 perto de mim e quanto custa um cilindro de oxigênio.

Apesar de listar como as principais buscas do Google em 2021, a empresa ressaltou que as listas não significam, necessariamente, que os termos lideraram em número absoluto de pesquisas, mas sim, foram as tendências de crescimento mais observadas pela companhia no Brasil.

Confira o ranking de buscas de 2021:

Buscas do Ano

Marília Mendonça

Eurocopa

Palmeiras

Libertadores

Brasileirão

Corinthians

Copa do Brasil

MC Kevin

Copa América

Lázaro Barbosa

Acontecimentos

Olimpíadas 2021

Vacina Covid-19

Whatsapp fora do ar

Caso Henry Borel

Caso Lázaro

Afeganistão

Lockdown

Queda do avião de Marília Mendonça

Foguete chinês

Greve dos caminhoneiros

Como fazer

Como fazer horta em casa

Como fazer brinquedos para gatos

Como fazer um Pix

Como fazer soro caseiro

Como fazer backup do WhatsApp

Como fazer café gelado

Como fazer o cadastro do Auxílio Brasil

Como fazer o recadastramento do Auxílio Emergencial

Como fazer Prova de Vida pelo celular

Como fazer boletim de ocorrência online

O que?

O que é cringe?

O que é basculho?

O que aconteceu com o WhatsApp?

O que é politraumatismo?

O que estuda a gelotologia?

O que é comorbidade?

O que é Talibã?

O que é estigma?

O que aconteceu com MC Kevin?

O que é imunossuprimidos?

Mortes

Marília Mendonça

MC Kevin

Lázaro Barbosa

Paulo Gustavo

Bruno Covas

Tarcísio Meira

Eva Wilma

Agnaldo Timóteo

Major Olímpio

Cristiana Lôbo

Filmes

Eternos

Viúva Negra

Liga da Justiça de Zack Snyder

Venom: Tempo de Carnificina

Invocação do Mal 3

Marighella

Esquadrão Suicida

Cruella

Duna

A Menina que Matou os Pais

Séries

Round 6

Bridgerton

Cidade Invisível

Sweet Tooth

Wandavision

Cobra Kai

Lupin

Sex Education

Maid

Loki

Programas de TV

BBB 2021

Power Couple

No Limite

Salve-se Quem Puder

A Fazenda 2021

A Vida da Gente

Verdades Secretas 2

The Masked Singer

A Força do Querer

Carinha de Anjo

Música (Letra)

Girl from Rio (Anitta)

Estrelinha (Di Paullo e Paulino com Marília Mendonça)

Batom de Cereja (Israel & Rodolffo)

Deus me Proteja de Mim (Chico César)

Drivers License (Olivia Rodrigo)

Alívio (Jessé Aguiar)

Meu Pedaço de Pecado (João Gomes)

Saturno (BIN prod. Ajaxx)

Penhasco (Luísa Sonza)

Doutora 3 (MC Kevin)

Personalidades

Karol Conká

Sílvio Santos

Luciano Szafir

Lucas Penteado

MC Livinho

Alec Baldwin

Nego Di

Juliette

Joice Hasselmann

Carla Diaz

Clubes de futebol

Palmeiras

Corinthians

São Paulo

PSG

Santos

Fluminense

Real Madrid

Flamengo

Internacional

Chelsea

Perto de mim

Pet shop perto de mim

Vacina da Covid-19 perto de mim

Parque para andar de bicicleta perto de mim

Mercadinho aberto agora perto de mim

Floricultura perto de mim

Padaria perto de mim

Academia perto de mim

Barbearia perto de mim

Vagas perto de mim

Café para viagem aqui perto

Quanto custa

Quanto custa um cilindro de oxigênio

Quanto custa um implante dentário

Quanto custa o teste de Covid-19

Quanto custa um clareamento dental

Quanto custa uma lipo lad

Quanto custa a ECMO

Quanto custa 1 bitcoin

Quanto custa o ingresso do Rock in Rio 2022

Quanto custa uma faculdade de Medicina

Quanto custa a grama do ouro

Atletas Olímpicos

Rebeca Andrade (Ginástica Artística)

Isaquias Queiroz (Canoagem)

Simone Biles (Ginástica Artística)

Rayssa Leal (Skate)

Ítalo Ferreira (Surf)

Maurício Souza (Vôlei)

Gabriel Medina (Surf)

Rosamaria Montibeller (Vôlei)

Douglas Souza (Vôlei)

Ana Marcela Cunha (Natação)

Receitas

Brownie de Nescau

Bolinho de chuva

Bolo de milho verde

Bolo de cenoura de liquidificador

Geleia de amora

Bolo de caneca

Receita de bacalhau com batata

Arroz doce

Strogonoff de frango

Curau de milho

Beleza

Unhas decoradas

Ácido hialurônico

Cabelo curto

Alopecia

Piercing no umbigo

Penteados

Paleta de cores

Maquiagem simples

Lash lifting

Design de Sobrancelha

Virou meme

Cringe

Palmeiras

Mia Khalifa

Mó Paz

Cremosinho

Pfizer (Pifáizer)

Memes de frio

BBB21

Round 6

Leite Condensado

Como ser

Como ser uma pessoa fria

Como ser entregador do Mercado Livre

Como ser hacker

Como ser atriz

Como ser modelo

Como ser mais confiante

Como ser mais inteligente

Como ser um bom vendedor

Como ser Uber

Como ser corretor de imóveis