Tiago Queiroz/Estadão Pesquisar antes de comprar o robô aspirador de pó pode evitar dor de cabeça em casa

Assim como qualquer investimento em um eletrônico, é importante analisar algumas características na hora de escolher o melhor robô-aspirador de pó. Isso porque há uma variedade grande de marcas e de faixa de preço — podem ir de R$ 400 a R$ 6 mil — o que significa que existe diferença nos recursos oferecidos.

Segundo Eduardo Pellanda, professor da PUC-RS, antes de mirar em algum modelo é necessário observar o ambiente onde ele vai trabalhar.

“É sempre bom entender o tamanho da sua casa: se tem andares, se tem tapetes, se os cômodos são fáceis de acessar. Também, se na casa existem áreas que não possam ser limpas em algum momento, que tem pet ou crianças. Nesse caso, é importante procurar opções que tenham algum tipo de conectividade para serem monitoradas pelo celular”, explica Pellanda.

Se a sua casa é pequena, um modelo com menor autonomia de bateria — e mais barato — pode ser suficiente. Esses aparelhos podem ser encontrados sem a possibilidade de retornarem sozinhos para a base, o que pode não ser um problema caso tenha poucos cômodos para percorrer. Normalmente, eles têm autonomia entre uma e duas horas fora da tomada e precisam de três a quatro horas para fazer o recarregamento.

Mas, para locais maiores, talvez seja melhor investir em um aparelho menos dependente do carregador — para evitar ser babá do robozinho. Assim, modelos com maior duração de bateria e carregamento mais rápido podem ajudar na faxina.

Funções de limpeza também são aliados: existem modelos que aspiram, varrem, passam pano e liberam algum produto de limpeza no chão. Se o objetivo é a manutenção da faxina, as funções apenas de aspirar e varrer podem ser mais interessantes e poupar até algumas centenas de reais na compra.

Potência

O poder de sucção do aparelho, ou seja, a força com a qual ele aspira, também é um ponto para se atentar. Alguns modelos permitem controlar esse recurso, mas, via de regra, quanto maior o poder de sucção mais limpo o ambiente pode ficar – mesmo modelos pequenos podem ter desempenho igual ou superior ao de aspiradores tradicionais.

Além disso, a quantidade de sensores pode fazer a diferença na durabilidade. Modelos capazes de mapear a casa com sensor Lidar e inteligência artificial (IA) podem, além de limpar com mais eficácia, evitar que o aparelho se choque com outros objetos, o que pode diminuir a vida útil do robô.

O compartimento onde a sujeira é armazenada também é lembrado por Pellanda. Como são pequenos, vale a pena observar a capacidade do reservatório — eles costumam ter entre 200 ml e 400 ml. Hoje, já existem alguns modelos em que o próprio dispositivo descarrega a sujeira em um recipiente na base de carregamento, mas é preciso preparar o bolso.

Veja algumas opções de robô no mercado

Samsung POWERbot VR7200

Sensores: mapeamento de casa, identificação de obstáculos e relevos

Conexão Wi-Fi: sim

Funções: aspira, varre, passa pano

Capacidade do compartimento: 300 ml

Altura: 97mm

Carregamento: 2h30

Volta para a base: sim

Potência: 130W

Preço: R$ 4.699

Xiaomi Mi Robot Vacuum

Sensores: mapeamento de casa, identificação de obstáculos e relevos

Conexão Wi-Fi: sim

Funções: aspira, varre, passa pano

Capacidade do compartimento: 420 ml

Altura: 96mm

Bateria: carregamento em até 4h, funcionamento de até 2h30 sem carregador

Volta para a base: sim

Potência: 55W

Preço: R$ 3.653

Multilaser Orion

Sensores: identificação de obstáculos, anti-queda

Conexão Wi-Fi: não

Funções: aspira, varre

Capacidade do compartimento: 450 ml

Altura: 87mm

Bateria: carregamento entre 4h e 5h

Volta para a base: sim

Potência: 30W

Preço: R$ 1.340

WAP ROBOT W100

Sensores: identificação de obstáculos, anti-queda

Conexão Wi-Fi: não

Funções: aspira, varre, passa pano

Capacidade do compartimento: 250 ml

Altura: 75mm

Bateria: carregamento em até 5h, funcionamento de até 1h40 sem carregador

Volta para a base: não

Potência: 17W

Preço: R$ 820 (pode ser encontrado por pouco mais de R$ 500 no varejo)

*É estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani