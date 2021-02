Yuri Gripas/Reuters Bill Gates, fundador da Microsoft

O bilionário Bill Gates, fundador da Microsoft, afirmou em entrevista ao jornal americano New York Times na segunda-feira 15 que não pretende investir em viagens especiais para Marte, ao contrário do que fazem os homens mais ricos do mundo, Elon Musk (atual CEO da Tesla, montadora de carros elétricos) e Jeff Bezos (da Amazon). Gates prefere tentar investir em soluções que resolvam os problemas do planeta Terra, que enfrenta o aquecimento global.

Os bilionários Musk e Bezos investem em projetos de viagens espaciais para transporte humano, como os projetos da SpaceX, liderado por Musk, e da Blue Origin, comandado por Bezos, que têm como objetivo ajudar a humanidade a sair da Terra e habitar novos planetas. Gates, no entanto, rechaçou a ideia: "Não acho que foguetes sejam a solução, mas talvez eu esteja perdendo algo aí", disse o responsável por criar o Windows.

"É importante dizer que o que o Elon (Musk) fez com a Tesla é uma das maiores contribuições para a mudança climática que qualquer um já fez. Do mesmo jeito, Jeff Bezos fez um comprometimento maior que o meu e eu tenho falado com ele sobre o que ele fará sozinho e o que poderíamos fazer juntos", falou Gates.

O fundador da Microsoft, que deixou a empresa em 2008, dedica-se à filantropia e, por meio da Fundação Bill and Melissa Gates, financia pesquisas de doenças sem cura e buscas por soluções de energia verde para o Planeta. Atualmente, Gates é o quarto homem mais rico do mundo, com fortuna avaliada em US$ 123 bilhões de dólares. Os dois primeiros são Jeff Bezos e Elon Musk, com patrimônios avaliados em US$ 190 bilhões e US$ 173 bilhões, respectivamente.