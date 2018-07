EFE

por Katherine Rosman

The New York Times

Bill Gates, um dos fundadores da Microsoft, desponta como uma força no setor editorial, graças às resenhas de livros que costuma postar em seu blog, chamado de Gates Notes. Durante a entrevista, Gates, que afirma ler cerca de 50 livros ao ano, falou sobre seu amor pela leitura, sobre como selecionou as obras para sua lista anual e sobre o livro que Warren Buffett lhe recomendou. Confira alguns trechos da entrevista por e-mail ao jornal norte-americano:

Qual o papel da leitura em sua vida?

Bill Gates: Para mim, sempre foi uma das principais maneiras de aprender, desde criança. Hoje, também visito lugares interessantes, converso com cientistas e assisto a várias conferências online. Mas a leitura continua sendo a melhor maneira de aprender coisas novas e de testar minha capacidade de compreensão.

Por exemplo, este ano, gostei muito de The Magic of Reality, de Richard Dawkins, que explica várias ideias científicas e se destina ao público adolescente. Embora eu já conhecesse todos os conceitos expostos, Dawkins me ajudou a pensar estes conceitos de uma maneira nova. Se você não sabe explicar algo simples, é porque na realidade não o entendeu.

O que o levou a começar um blog sobre livros e a escrever resenhas?

Sempre gostei de ler e de aprender. Acho importante que as pessoas vejam a resenha de um livro e se sintam estimuladas a ler e a compartilhar sua opinião online ou com seus amigos. Também é interessante ter um veículo para conversar sobre o trabalho que estou fazendo, tanto para a fundação quanto particularmente, porque acho que as pessoas têm curiosidade a este respeito.

Como seleciona os livro que lê? Por recomendação de familiares, amigos, por sugestão da mídia?

É uma mistura de tudo isto. Melinda e eu às vezes trocamos os livros de que gostamos. Também recebo sugestões de amigos. Quando acabo algo que considero excelente, em geral procuro outras obras do mesmo autor ou obras semelhantes sobre o mesmo assunto. No início deste ano, assistimos ao musical Hamilton, que me inspirou a ler a biografia de Ron Chernow.

Qual foi o processo de seleção dos livros que contam da lista de melhores do ano? Foi uma escolha difícil?

Não foi algo intencional, mas analisando os livros que li este ano, me dei conta de que muitos deles diziam respeito ao tema “Como as coisas funcionam”. Alguns, como Thing Explainer, de Randall Munroe, foram escritos exatamente por este motivo. Ele utiliza gráficos acompanhados pelas mil palavras mais comuns da língua inglesa para explicar ideias complexas. Outros livros da minha lista dão uma ideia mais profunda do ser humano, dos nossos valores, das nossas fraquezas, das nossas falhas.

Há algum livro que foi uma escolha inesperada e que inesperadamente passou a amar?

Uma das principais razões pelas quais comecei meu blog foi para compartilhar minhas reflexões sobre o que estava lendo. Acho muito legal as pessoas compartilharem reações e sugestões na seção de comentários do site. Um livro que foi particularmente divertido apresentar foi Business Adventures, de John Brooks. Foi o primeiro livro que Warren Buffett me recomendou quando nos conhecemos em 1991, e ainda é a melhor obra sobre negócios que eu li. Brooks merece ser muito mais conhecido do que é.

Embora tenha sido escrito nos anos 60, os temas expostos continuam relevantes hoje em dia. Business Adventures saiu de catálogo há dezenas de anos e Brooks morreu em 1993, mas sua família gentilmente permitiu que eu postasse um capítulo intitulado Xerox Xerox Xerox Xerox no meu blog. Não costumo ler muitas obras de ficção, mas me surpreendi com o prazer proporcionado pela leitura do romance The Rosie Project, de Graeme Simsion. Melinda o leu antes e costumava parar para ler trechos para mim em voz alta. Acabei lendo-o também.

Gosto de falar da obra de Vaclav Smil. Ele escreveu mais de 30 livros, li todos. Ele trata de temas muito amplos, como energia ou transportes, e os analisa em profundidade. Os livros de Smil não são para leitores casuais e nem sempre concordo com o que ele afirma, mas gosto de lê-lo porque o mundo seria um lugar melhor se houvesse mais gente pensando de maneira tão rigorosa e sistemática quanto ele.

