Chona Kasinger/The New York Times Bill Gates é fundador da Microsoft

As férias do meio do ano estão chegando e o fundador da Microsoft Bill Gates aproveitou o momento para publicar em seu blog recomendações de leitura para este verão do Hemisfério Norte – ou inverno, aqui no Brasil. É um costume que ele tem feito nos últimos anos – veja aqui as listas dele para 2018e 2016, por exemplo, ou de outras temporadas.

Gates recomendou cinco livros. Ele diz que a maioria deles trata sobre disrupção. “Não digo ‘disrupção’ no jeito que as pessoas de tecnologia usam a palavra. Recentemente me vi atraído por livros sobre reviravoltas – seja a União Soviética logo após a revolução bolchevique, seja os Estados Unidos em tempos de guerra ou uma reavaliação global de nosso sistema econômico”, disse em seu blog.

Confira abaixo os cinco livros recomendados pelo magnata Bill Gates.

Upheaval, de Jared Diamond

Giovanna Wolf/Estadão Livro “Upheaval”, de Jared Diamond

O livro fala sobre como sociedade reagem durante momentos de crise. O autor usa estudos de caso para mostrar como nações lidaram com questões existenciais em momentos de guerra civil e desentendimentos internacionais. “Parece depressivo, mas eu terminei o livro ainda mais otimista sobre a nossa habilidade de resolver problemas”, comentou Gates em seu blog.

Nine Pints, de Rose George

Giovanna Wolf/Estadão Livro “Nine Pints”, de Rose George

O tema desse livro é sangue. “Se você fica enojado com sangue, esse livro provavelmente não é pra você", disse Gates. A autora, que é uma jornalista britânica, leva o leitor para um jornada que envolve o dinheiro, a medicina e os mistérios ao redor do sangue.

A Gentleman in Moscow, de Amor Towles

Giovanna Wolf/Estadão Livro “A Gentleman in Moscow”, de Amor Towles

“É uma história legal que todo mundo pode curtir”, descreve Gates. A história do livro é sobre um conde condenado à prisão perpétua em um hotel em Moscou. O fundador da Microsoft diz que o livro é divertido, inteligente e surpreendentemente otimista.

Presidents of War, de Michael Beschloss

Giovanna Wolf/Estadão Livro “Presidents of War”, de Michael Beschloss

Gates conta que se interessou por esse livro porque ele fala sobre Vietnã. “Quando terminei o livro, aprendi muito não só sobre o Vietnã mas também sobre os oito maiores conflitos dos quais o Estados Unidos participaram entre o século XIX e o ano de 1970”, conta.

The Future of Capitalism, by Paul Collier

Giovanna Wolf/Estadão Livro “The Future of Capitalism”, by Paul Collier

O livro reflete sobre o futuro do capitalismo – uma questão que está latente na cabeça de muitas pessoas atualmente. “Embora eu não concorde com o autor sobre tudo – acho que sua análise sobre o problema é melhor que suas propostas de soluções – a sua experiência como economista lhe dá uma perspectiva inteligente sobre o caminho do capitalismo”, diz Gates, em seu blog.