Bill Gates Lista de livros de Bill Gates inclui obras que tratam de histórias reais, ficção e epidemia

Mais uma vez, ela está entre nós. A tradicional lista de livros de Bill Gates foi revelada nesta segunda-feira, 18, em um post de seu blog pessoal. Nesta nova edição, as dicas de leitura do fundador da Microsoft também contemplam dicas para ocupar o tempo durante a pandemia de coronavírus que atinge o mundo e deixa milhões de pessoas em casa.

"Atualmente, a maioria das minhas conversas e reuniões são sobre a covid-19 e como podemos conter a maré. Mas também me perguntam com frequência o que estou lendo e assistindo - porque as pessoas querem aprender mais sobre pandemias ou porque estão procurando uma distração", afirmou Gates em sua publicação.

Cinco livros compõem a lista de recomendação de Bill gates para esse semestre:

A Bailarina de Auschwitz, de Dr. Edith Eva Eger

Reprodução "A Bailarina de Auschwitz" (ou "The Choice, em inglês"), de Dr. Edith Eva Eger

O livro conta a história real de uma bailarina que foi enviada, junto com a sua família, para um campo de concentração em Auschwitz pelo exército Alemão. Depois de sobreviver aos traumas, ela se muda para os Estados Unidos e se torna uma terapeuta, ajudando outras pessoas em tratamento.

Editora: Editora Sextante

Idioma: Português

Páginas: 304

Preço: R$ 44,90

Atlas de Nuvens, de David Mitchell

Reprodução "Atlas de Nuvens" (ou "Cloud Atlas", em inglês), de David Mitchell

Atlas de Nuvens é um romance que aborda seis histórias diferentes que se passam ao longo dos séculos mas todas com um ponto em comum: estão conectadas através do tempo. Segundo Gates, "é o tipo de romance que você vai pensar e falar por um longo tempo depois de terminar".

Editora: Companhia das Letras

Idioma: Português

Páginas: 544

Preço: R$ 82,90

The Ride of a Lifetime, por Bob Iger

Reprodução "The Ride of a Lifetime", por Bob Iger

Considerado um dos melhores livros sobre negócios que Gates já leu, The Ride of a Lifetime é uma grande explicação de Bob Iger sobre como ele assumiu o controle da Disney, substituindo Michael Eisner. No livro, Iger conta o que gosta no mundo dos negócios e como atravessou períodos de mudanças e desafios com a Disney.

Editora: Bantam Press

Idioma: Inglês

Páginas: 272

Preço: R$ 201,00

A Grande Gripe, de John M. Barry

Reprodução "A Grande Gripe" (ou "The Great Influenza", em inglês), de John M. Barry

Seguindo as dicas em tempos de covid-19, Gates incluiu em sua leitura regular o livro A Grande Gripe, que conta sobre a epidemia de gripe espanhola em 1918. Na obra, o autor aborda aspectos do surto e como a doença se espalhou dos Estados Unidos para a Europa, em um contexto de guerra.

Editora: Intrínseca

Idioma: Português

Páginas: 608

Preço: R$ 59,90

​Good Economics for Hard Times, por Abhijit V. Banerjee e Esther Duflo

Reprodução "Good Economics for Hard Times", por Abhijit V. Banerjee e Esther Duflo

O livro Good Economics for Hard Times ainda pode ser uma boa leitura sobre como a economia pode ser acessível para pessoas não especializadas no assunto. As análises econômicas dos professores Esther Duflo e Abhijit V. Banerjee, do Massachusetts Institute of Technology (MIT) são muito elogiadas e Gates destaca a abordagem do livro sobre "desigualdades e divisões políticas, em debates sobre políticas que estão na vanguarda em países ricos como os EUA".

Editora: PublicAffairs

Idioma: Inglês

Páginas: 432

Preço: R$ 220,00