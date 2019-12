Bill Gates/Divulgação Fundador da Microsoft, Bill Gates escreve anualmente sobre suas recomendações de livros

Final de ano é sinonimo de tradição e Bill Gates, fundador da gigante empresa de softwares Microsoft, criou a sua própria para essa época de festas. Entre suas leituras do ano, o empresário anualmente escolhe alguns títulos para indicar como sugestão de leitura para o início do ano que se aproxima.

Em seu blog, Gates conta que, inconscientemente, preferiu o gênero de ficção neste ano e elegeu cinco livros como recomendação de leitura para o começo de 2020, com comentários pessoais a respeito das obras.

​Um Casamento Americano, de Tayari Jones

Bill Gates/Divulgação LIvro "Um Casamento Americano", por Tayari Jones

O livro conta história de Roy e Celestial, um casal recém-casado que tem o sonho de viver a 'vida americana' interrompido por um crime que Roy não cometeu. "Jones é uma escritora tão boa que ela consegue fazer com que você tenha empatia com os dois personagens principais, mesmo depois que alguém toma uma decisão difícil. O assunto é pesado, mas instigante, e fui sugado pela trágica história de amor de Roy e Celestial", contou Gates em seu blog.

Editora: Editora Arqueiro

Idioma: Português

Páginas: 228

Preço: R$ 35,92

These Truths, de Jill Lepore

Bill Gates/Divulgação Livro "These Truths", por Jill Lepore

Considerado por Bill Gates como "o relato mais honesto da história norte-americana" que já leu, a obra retrata um olhar sobre a história dos Estados Unidos com passagens pelo período de escravidão, imigração e às lutas travadas pela igualdade de gênero.

Editora: WW Norton

Idioma: Inglês

Páginas: 932

Preço: R$ 56,39

Growth, de Vaclav Smil

Bill Gates/Divulgação Livro "Growth", por Vaclav Smil

Focado no crescimento da sociedade – de microorganismos à megacidades – Growth aborda a natureza dos fenômenos da civilização moderna. "Como sempre, eu não concordo com tudo o que Smil diz, mas ele continua sendo um dos melhores pensadores do mundo para documentar o passado e ver o cenário geral", conta.

Editora: Kobo Edition

Idioma: Inglês

Páginas: 655

Preço: R$ 141,29

Prepared, de Diane Tavenner

Bill Gates/Divulgação Livro "Prepared", por Diane Tavenner

Escrito pela Educadora e mãe Diane Tavenner, Prepared tem o intuito de - como diz o nome - prepara pais e filhos para transições naturais que ocorrem durante o crescimento da criança. O livro conta situações e aprendizados pessoais de Diane ao longo da jornada dos filhos.

Editora: Currency

Idioma: Inglês

Páginas: 288

Preço: R$ 107,72

Porque nós dormimos, de Matthew Walker

Bill Gates/Divulgação Livro "Porque nós dormimos", por Matthew Walker

Entender a razão pela qual nosso corpo precisa de uma boa noite de sono foi um dos motivos que Gates colocou este livro em suas recomendações. O neurocientista e especialista do sono Matthew Walker explica como podemos aproveitar a hora de dormir para melhorar aspectos biológicos e psicológicos no organismo.

Editora: Intrínseca

Idioma: Português

Páginas: 400

Preço: R$ 39,90