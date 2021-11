Divulgação Seleção de Natal de Gates inclui três recomendações de ficção científica em 2021

Já é natal na terra de Bill Gates. Em um post no seu blog pessoal, o empresário divulgou sua tradicional lista de livros de final de ano com cinco títulos que vão de ficção a ensaios sobre o funcionamento do cérebro humano. A seleção, publicada anualmente pelo bilionário, é uma coletânea de recomendação para as festas de fim de ano, e em 2021 chega no encerramento de um ano repleto de escândalos para o fundador da Microsoft após o divórcio com Melinda French Gates.

"Quando eu era criança, era obcecado por ficção científica. Paul Allen e eu passaríamos incontáveis ​​horas discutindo a trilogia original da Fundação de Isaac Asimov. Li todos os livros de Edgar Rice Burroughs e Robert Heinlein. Conforme fui crescendo, comecei a ler muito mais não-ficção", escreveu Gates na publicação. "Eu ainda estava interessado em livros que explorassem as implicações da inovação, mas parecia mais importante aprender algo sobre nosso mundo real ao longo do caminho. Ultimamente, porém, tenho me sentido atraído pelos tipos de livros que eu adoraria quando criança. Minha lista de leituras nas férias deste ano inclui duas histórias incríveis de ficção científica".

Confira abaixo os cinco livros que compõem a lista de recomendação de Bill Gates para os próximos meses.

A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence, de Jeff Hawkins

Divulgação A Thousand Brains: A New Theory of Intelligence, de Jeff Hawkins

A obra, lançada em março de 2021, é um aprofundamento no funcionamento da inteligência artificial (IA) e em como ela é relacionada ao aprendizado de um cérebro humano. Durante os capítulos, os autores abordam o conceito de "inteligência" e como o cérebro possui um processo de criação dessa capacidade — assim como as máquinas que aplicam IA em seus sistemas. O livro é fruto do trabalho de Jeff Hawkins na pesquisa sobre neurociência, engenharia computacional e obras literárias.

Editora: Basic Books

Idioma: Inglês

Páginas: 288

Preço: R$ 175,75

A Decodificadora, de Walter Isaacson

Divulgação A Decodificadora (ou "Code Breaker", em inglês), de Walter Isaacson

Escrita pelo mesmo biógrafo de Albert Einstein, Steve Jobs e Leonardo da Vinci, "A Decodificadora" desvenda a trajetória de Jennifer Doudna, ganhadora do Nobel de Química em 2020 por trabalhos com uma ferramenta de edição de genes humanos — a CRISPR. O livro mostra a paixão de Jennifer pela biologia e o processo, com seus parceiros, na descoberta da capacidade de coordenar mutações genéticas, além de trazer a cientista como uma importante figura na discussão ética da manipulação do DNA.

Editora: Intrínseca

Idioma: Português

Páginas: 576

Preço: R$ 79,90

Klara e o Sol, de Kazuo Ishiguro

Divulgação Klara e o Sol (ou Klara and the Sun, em inglês), de Kazuo Ishiguro

Uma das ficções escolhidas por Gates, Klara e o Sol é uma obra que se passa em um futuro distópico com robôs "companheiros" — aqui, eles não são controladores ou super máquinas e sim amigos artificiais que convivem com humanos e podem ser adquiridos em lojas. Klara, um desses robôs, é levada para ser a companhia de Josie, uma adolescente de 14 anos que sofre com uma doença grave. Ao conviver com a jovem, Klara conta suas observações e seus desejos de uma vida fora das vitrines da loja.

Editora: Companhia das Letras

Idioma: Português

Páginas: 336

Preço: R$ 59,90

Hamnet, de Maggie O’Farrell

Divulgação Hamnet, de Maggie O’Farrell

Em uma referência à obra Hamlet, de Shakespeare, o livro traz a narrativa de Agnes, esposa do autor inglês, e como a morte precoce do filho do casal inspirou uma das peças mais famosas do marido. O romance é ambientado em meio ao casamento abalado pela perda do filho, a mudança de Agnes para Londres, para estar perto de Shakeapeare e a reconstrução da família — que também tinha outras filhas — diante do ofício do pai e da dor do luto.

Editora: Intrínseca

Idioma: Português

Páginas: 384

Preço: R$ 64,90

Devoradores de estrelas, de Andy Weir

Divulgação Devoradores de estrelas (ou Project Hail Mary, em inglês), de Andy Weir

A ficção de Weir é a aposta após o livro "Perdido em Marte", que ganhou adaptação para o cinema em 2015. No novo livro, Ryland Grace é um astronauta sobrevivente de uma missão que matou todos os seus companheiros. Fora da Terra, Grace precisa, porém, trabalhar em um combate que pode salvar toda a humanidade: proteger a espécie humana de uma bactéria mortal. O problema é que, no incidente que matou seus dois companheiros, Grace perdeu a memória e vai lutar contra o tempo e o espaço para recuperar suas lembranças e ser capaz de exterminar a ameaça a Terra.

Editora: Suma

Idioma: Português

Páginas: 424

Preço: R$ 64,90