Yuri Gripas/Reuters Gates acredita que a ascensão das redes sociais ajudou a espalhar teorias da conspiração a seu respeito

O fundador da Microsoft , Bill Gates, diz que ficou surpreso com o volume de teorias conspiratórias "loucas" e "más" a seu respeito se disseminando nas redes sociais durante a pandemia de covid-19, mas disse nesta quarta-feira, 27, que gostaria de explorar o que está por trás delas.

Em uma entrevista à agencia de notícias Reuters, Gates disse que as milhões de publicações e "teorias conspiratórias loucas" sobre ele e o principal infectologista norte-americano, Anthony Fauci, provavelmente ganharam espaço em parte por causa da combinação de uma pandemia viral assustadora e da ascensão das redes sociais.

"Ninguém teria previsto que eu e o doutor Fauci seríamos tão proeminentes nestas teorias realmente maléficas", disse Gates. "Estou muito surpreso com isso. Espero que passe."

Gates, que já tomou a primeira dose da vacina nos Estados Unidos, deixou a presidência da Microsoft em 2014 e ofereceu ao menos US$ 1,75 bilhão à reação global à pandemia de covid-19 por meio da Fundação Bill e Melinda Gates — o que inclui apoio a alguns fabricantes de vacinas, diagnósticos e tratamentos em potencial.

Desde que a pandemia começou, um ano atrás, milhões de conspirações se espalharam pela internet, alimentando a desinformação sobre o coronavírus, suas origens e as razões daqueles que trabalham para enfrentá-lo. Entre elas, há alegações de que Fauci e Gates criaram a pandemia para tentarem controlar as pessoas, de que querem lucrar com a disseminação do vírus e de que desejam usar vacinas para inserir microchips rastreáveis nas pessoas.

"Mas as pessoas realmente acreditam nestas coisas?", questionou Gates.

Gates elogiou Fauci e Francis Collins, chefe do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, por serem pessoas "inteligentes" e "maravilhosas" e disse que espera vê-los capazes de trabalhar eficientemente e dizer a verdade no novo governo do presidente, Joe Biden.