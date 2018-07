REPRODUÇÃO

Quando o WhatsApp deve sair do ar?

O serviço de mensagens deverá interromper o seu funcionamento a partir das 14h desta segunda-feira, 2, de acordo com a comarca de Lagarto, que divulgou a decisão judicial do juíz Marcelo Maia Montalvão. A ordem judicial foi enviada para as cinco operadoras do País, que devem obedecer a decisão no tempo determinado.

Quando o WhatsApp irá voltar a funcionar?

O serviço de mensagens deverá voltar a funcionar às 14h de quinta-feira, 5, quando a interrupção do serviço completará 72 horas fora do ar. Caso as operadoras não cumpram com a decisão judicial, será aplicada uma multa diária de R$ 500 mil. Ainda cabe recurso das operadoras ou do WhatsApp, que poderá ter impacto na duração do bloqueio.

O que fez com que o WhatsApp fosse tirado do ar?

A Justiça precisava de informações no âmbito de um processo de tráfico de drogas, mas o Facebook, dono do WhatsApp, não teria liberado as conversas. Por isso, o juíz Marcelo Maia Montalvão ordenou a prisão do vice-presidente do Facebook para a América Latina, Diego Dzodan, em março deste ano.

A prisão do executivo, no entanto, não resultou em algo concreto, já que o WhatsApp não liberou o acesso aos dados. Assim, o juiz pediu o bloqueio total do serviço nesta segunda-feira, 2, em todo o território nacional.

Esta é a primeira vez que o WhatsApp é tirado do ar no Brasil?

Não. Em dezembro do ano passado, a 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo enviou uma ordem judicial para as operadoras, exigindo o bloqueio do aplicativo em todo o território nacional por um período de 48h. No entanto, na tarde do mesmo dia, o desembargador Xavier de Souza, da 11ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, concedeu uma liminar, determinando o restabelecimento do aplicativo em todo o País.

Conheça 11 aplicativos que podem ser alternativas ao WhatsApp











Foto: Reprodução O Google Allo, novo app de mensagens do Google, tem versões para iOS e Android. Como diferencial, o app conta com a ajuda de um robô de conversas que usa inteligência artificial para auxiliar seus usuários a escolher, por exemplo, o restaurante onde podem se encontrar. Muito popular por sua tecnologia de encriptação, que protege as mensagens, o Telegram é outra boa ferramenta para quem continuar conversando durante o bloqueio do WhatsApp. Ele está disponível para Android, iPhone, Windows Phone e PC. Não dá para mandar vídeos, fotos ou mensagens de voz, mas o bom e velho SMS é uma forma simples de trocar mensagens curtas em qualquer celular. O custo do SMS varia de acordo com pacote, mas em geral as tarifas giram em torno de R$ 0,50 por mensagem Foto: Reuters Facebook Messenger agora tem versão para crianças: curtiu? Foto: Reuters Aplicativo famoso pela grande quantidade de stickers (aqueles emoticons maiores e com movimento). É popular no Japão, mas tem versão brasileira. Faz ligações dentro do app e está disponível para iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry, Nokia Asha e Firefox OS. Foto: Reuters O aplicativo do Skype tem as mesmas funções tradicionais da versão para computador, chamadas de vídeo e voz. No celular, Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry, Nokia X e Amazon Fire. Também em tablets, TVs e videogames. Além de mensagens, o Viber tem o diferencial de fazer ligações telefônicas gratuitas de Viber pra Viber. A ligação é feita via conexão na internet (VoIP). Disponível para iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry e Nokia. Também no PC. De origem sul-coreana, está disponível no Brasil. Além das funções básicas de mensagens e troca de arquivos, faz ligações dentro do app. É possível seguir posts de celebridades dentro do aplicativo. Disponível para iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry e Nokia. Mistura de app de mensagens com rede social. Permite publicação de fotos em um perfil público. Para quem quer conhecer gente nova, tem uma função para descobrir pessoas. Disponível para iPhone, Android, Windows Phone, BlackBerry, Symbian e Nokia. Quem usou internet nos anos 2000 lembra do ICQ (oh oh!). Em 2014, ele voltou: um diferencial do app é permitir que você conecte suas redes sociais ao ICQ e concentre suas trocas de mensagens. Funciona em Android, iPhone e Windows Phone. App do Google, o velho Gtalk virou Hangouts. Faz chamadas de vídeo, inclusive em grupo. Funciona dentro do Gmail mas também como aplicativo para celulares Android e iPhone.

Quantas pessoas foram afetadas?

No primeiro bloqueio do serviço, o presidente-executivo do Facebook, que controla o WhatsApp, Mark Zuckerberg, disse que mais de 100 milhões de pessoas no País foram afetadas pelo bloqueio.

É possível continuar a usar o WhatsApp mesmo com o bloqueio?

É possível recorrer aos aplicativos de VPN (rede privada virtual, na sigla em inglês). Eles permitem que as pessoas acessem uma conexão privada para ter um acesso aos servidores do serviço de mensagens que ficam no exterior. Isso permite que a pessoa use o app normalmente. Os aplicativos de VPN mais utilizado atualmente é o Betternet, para iPhone e Android.

Existem riscos em usar VPN?

Sim. O VPN é uma rede privada dentro da internet. Assim, a empresa ou usuário responsável por essa VPN pode acessar as informações e as conversas do WhatsApp. Por isso, é importante usar o VPN com moderação e apenas com apps seguros. Evite falar sobre informações pessoais ou bancárias quando estiver utilizando um VPN.

Existem aplicativos alternativos ao WhatsApp?

Muitas pessoas usaram apps parecidos com o WhatsApp, como o Telegram, Viber, Line e WeChat. O Telegram, aliás, já registou mais de 1,5 milhões de novos usuários no País após o primeiro bloqueio.