Creative Commons Dados como CPF, endereço e histórico financeiro de brasileiros podem ter sido comprometidos

Um dos principais birôs de crédito do Brasil, o Boa Vista SCPC, disse nesta segunda-feira, 3, que está investigando uma possível invasão a seu banco de dados, que concentra informações pessoais e financeiras de milhões de brasileiros.

Em nota enviada ao Estado, a empresa disse que está "diligenciando para apurar a origem e a extensão de um possível incidente" e que, "se for o caso, adotará todas as medidas técnicas e legais pertinentes".

O ataque teria acontecido na noite do último domingo, 2, e teria sido liderado pelo grupo Fatal Error Crew – que divulgou no site de hospedagem de documentos Pastebin que teria realizado a invasão. Fontes de segurança digital ouvidas pelo Estado confirmaram a possibilidade do ataque ter acontecido.

Hoje, a empresa armazena dados como CPF, e-mail, endereço e histórico financeiro de brasileiros e comercializa o acesso desses dados a empresas – uma consulta em seu site custa a partir de R$ 14.

Entre os acionistas da empresa, estão nomes como a Associação Comercial de São Paulo e a Equifax, empresa americana que recentemente se envolveu em um dos maiores vazamentos de dados da história, com informações de 145 milhões de americanos sendo acessadas por cibercriminosos.

Ciro Gomes. No texto publicado no Pastebin, o grupo hacker adota tom político, ao questionar porque uma empresa possui dados de milhões de brasileiros "mesmo que eles não possuam dívidas". Além disso, a publicação faz menção à proposta do presidenciável Ciro Gomes (PDT), que tem como uma de suas bandeiras de governo ajudar a limpar o nome de brasileiros devedores.

"Ciro Gomes, só dizer que noix (sic) tira o nome de todo mundo do SPC", escreveu o grupo, que disse não ter divulgado os dados obtidos por "prezar pela privacidade dos brasileiros".